VÍDEO | Com identificar un cas d'ictus? “Cada segon que passa són neurones que moren"

“Un ictus es produeix en el moment que cervell d’una persona deixa de rebre sang i oxigen durant un període de temps, la qual cosa comporta que hi hagi una mort neuronal durant un temps i en pocs minuts se’n poden arribar a perdre moltes”, explica Anna Ruiz, neuropsicòloga de la Fundació AVAN. Aquesta entitat, sense ànim de lucre, ofereix suport terapèutic, associatiu i de lleure a persones afectades per malalties neurològiques i el seu entorn per tal d’ajudar-los durant el seu procés de recuperació.
L’ictus és la primera causa de mort en dones i la segona en homes a tot Espanya, segons fonts de la mateixa organització. A part, és la primera causa de discapacitat en els supervivents i, per aquest motiu, és imprescindible detectar ràpidament els símptomes de l’ictus i saber actuar en cas d’identificar-lo. Hi ha dos tipus d’ictus: l’isquèmic, en el 85% dels casos, es produeix quan una artèria cerebral es coagula i la sang no irriga correctament fins al cervell; i, d’altra banda, l’hemorràgic, que es produeix quan es trenca un vas sanguini del cervell i li causa un sagnat intern que afecta diversos punts (el 15% de les ocasions).
Com es pot identificar un ictus?
“Un ictus es pot prevenir minimitzant els factors de risc. Si es controlen factors cardiovasculars com el colesterol, la hipertensió arterial, la diabetis... i es porta un estil de vida saludable (exercici, dieta equilibrada, no fumar, controlar el pes...) les probabilitats baixen. Bàsicament, s’ha de portar a la pràctica allò que tots en sabem la teoria”, afirma la neuropsicòloga. De totes maneres, reduir els factors de risc no assegura no patir un ictus. Cada any, a Espanya, es detecten 120.000 casos nous, segons dades de l’entitat, i afecta un 1,5% de la població de tot el país.
Per identificar l’ictus, hi ha diversos símptomes que salten a la vista. Unes hores abans dels símptomes més clars, l’afectat podria començar a notar un formigueig als braços, debilitat a les cames, visió borrosa, diplopia, pèrdua de coordinació, desequilibris... Tot i això, però, hi ha uns símptomes claríssims que permeten identificar un ictus ràpidament. Per fer-ho, cal recordar les sigles RÀPID, que serviran de guia d’identificació i actuació. Riu: cal fer riure la persona afectada i mirar si només li funciona una part de la cara; Aixeca els braços: un dels dos braços li costarà de moure o li farà mal; Parla: tindrà dificultats o no se l’entendrà bé; Ictus: si compleix aquests símptomes, pateix un vessament cerebral o un coàgul, i, finalment, De pressa: truca al 061 o al 112 i dona’ls tota la informació per activar el Codi Ictus i vindrà el Sistema d’Emergències Mèdiques.
“El temps que passa són neurones que van morint. Per tant, s’ha d’actuar ràpidament per evitar conseqüències majors”, exposa Anna Ruiz. De totes maneres, no tots els ictus són igual, sinó que depenen de la localització, la mida del vessament o el coàgul o del temps d’actuació. Així, doncs, és una feina d’equip: cal cuidar-se per prevenir l’ictus i és imprescindible que la gent del voltant sàpiga que ha de fer en cas d’identificar-ne un. Una bona detecció del problema és imprescindible i saber identificar aquesta afecció ràpidament pot salvar una vida.