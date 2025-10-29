El Taulí llençarà una aplicació que busca reduir les infeccions de transmissió sexual: "Hi ha molt estigma"

Un grup de professionals de l'Institut d'Investigació i Innovació del Parc Taulí de Sabadell (I3PT) estan impulsant una nova aplicació que notificarà les persones amb qui s'hagi tingut contacte sexual en cas que aparegui una infecció de transmissió sexual (ITS). La proposta, batejada amb el nom de Con-Tacto, serà totalment anònima i té com a objectiu principal reduir la transmissió de les ITS. "De vegades no se li dona la importància que tenen les ITS. Per això, sovint, quan hi ha una malaltia infecciosa d'aquesta mena –gonorrea, clamídia o la sífilis– no es notifica per diversos motius i es va propagant", explica Mac Navarro, metgessa especialista del Servei de Malalties Infeccioses del Parc Taulí, investigadora d'I3PT i impulsora del projecte Con-Tacto. Tot i que no hi ha un grup d'edat determinat a qui vagi dirigida aquesta aplicació, sí que va enfocada a persones que tenen relacions sexuals sovint i amb persones diferents, i no tant a parelles estables. "Hi ha molt estigma amb aquestes malalties. Socialment, no és el mateix tenir la grip que gonorrea, i per això molts cops no es diu. A part, sovint ens trobem amb casos de gent a qui li apareix una malaltia així i no ho notifica a l'altra persona perquè no en conserva el contacte al mòbil, per exemple", apunta la metgessa.
Per aquest motiu va néixer la idea. En adonar-se que molta gent no ho notificava i els casos anaven augmentant a causa de la propagació, els membres d'I3PT van creure que era una bona alternativa crear un format totalment anònim. Només t'has d'inscriure i, si pateixes alguna infecció, s'avisarà les persones amb qui has tingut contacte sense que sàpiguen qui emet l'alerta. Així, descarregant l'aplicació i posant el número de telèfon, es podrà arribar a totes aquelles persones amb qui s'ha mantingut relacions sexuals en un temps determinat –en funció de la infecció–. "Creiem que és un bon mètode per saltar aquestes barreres de la vergonya o l'estigma, però hem de ser tots i totes conscients de la importància d'una ITS", assegura. A part, ha denunciat la "manca de campanyes de prevenció i sensibilització", que ajudarien a reduir molt les malalties de transmissió sexual.
Quan es posarà en marxà l'aplicació?
La iniciativa, que ha rebut una beca de 50.000 euros, es pretén que surti al mercat, de manera gratuïta, durant el primer trimestre del 2026. "A tot estirar, en sis mesos hauria de sortir", apunta Navarro. "Hi ha hagut intents previs a altres països, però no ha funcionat pel tema de la identitat. Esperem que havent saltat aquesta barrera i fent possible que sigui un sistema totalment anònim funcioni i tingui un impacte molt gran en la societat", diu. D'altra banda, ajudaria a reduir molt la despesa que es fa per curar aquestes malalties sexuals, ja que, com diu la metgessa, "hi ha molts milions d'euros destinats a això que, amb més consciència de tothom, es reduiria".