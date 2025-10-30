ARA A PORTADA

Diners

Els minoritaris del Banc Sabadell inicien una nova etapa post opa, ampliant els membres de la junta

L’Associació incorporarà representants de diferents comunitats —Madrid, Galícia, Astúries, País Basc i Comunitat Valenciana—, amb l’objectiu “d’ampliar la seva base territorial i consolidant el seu caràcter plural i representatiu”

  • Els membres de la junta de l'Associació d'Accionistes del Banc Sabadell -
Publicat el 30 d’octubre de 2025 a les 13:04
Actualitzat el 30 d’octubre de 2025 a les 13:08


Un cop finalitzada l’opa del BBVA sobre el Banc Sabadell, l’Associació d’Accionistes Minoritaris del Banc Sabadell ha anunciat  en un comunicat que inicia una nova etapa centrada a “enfortir la seva estructura i representativitat en l'àmbit nacional”.

Des de l’associació sabadellenca es posa en valor la “resposta unànime i ferma” dels accionistes minoritaris, clau per “preservar la independència del Banc Sabadell al llarg del gairebé any i mig que ha durat l’operació”, motiu pel qual es “demostra la importància de comptar amb una associació activa, capaç de canalitzar de manera constructiva la veu i les inquietuds dels accionistes”.

Amb l’objectiu de consolidar aquesta tasca, l’Associació incorporarà a la seva Junta nous representants de diferents comunitats —Madrid, Galícia, Astúries, País Basc i Comunitat Valenciana—, ampliant així la seva base territorial i reforçant el seu caràcter plural i representatiu.

Així doncs, a partir d’ara, l’Associació d’Accionistes del Banc Sabadell es vol consolidar com un “vehicle de comunicació i diàleg permanent entre el Banc Sabadell i els accionistes minoritaris, fomentant una relació transparent, constructiva i de confiança amb el Consell d’Administració i l’equip directiu de l’entitat financera”.

Notícies recomenades