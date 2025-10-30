ARA A PORTADA
Ca n’Oriac, un referent de comerç de barri: "Aquí tenim de tot, no ens cal 'baixar' a Sabadell" Marta Ordóñez
"L'enviament d'alertes als mòbils és limitat i la gent ha d'entendre que, quan en rep, és perquè la situació és greu" Marc Béjar Permanyer
VÍDEO | Com identificar un cas d'ictus? “Cada segon que passa són neurones que moren" Jan Cañadell Puigmartí
El Taulí llançarà una aplicació que busca reduir les infeccions de transmissió sexual: "Hi ha molt estigma" Jan Cañadell Puigmartí
Els minoritaris del Banc Sabadell inicien una nova etapa post opa, ampliant els membres de la junta
L’Associació incorporarà representants de diferents comunitats —Madrid, Galícia, Astúries, País Basc i Comunitat Valenciana—, amb l’objectiu “d’ampliar la seva base territorial i consolidant el seu caràcter plural i representatiu”