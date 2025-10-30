El ratolí Pérez es muda a una casa de la Concòrdia de Sabadell... i es pot visitar!

Al barri de la Concòrdia de Sabadell, hi ha una petita porta que passa pràcticament inadvertida. És tan diminuta que només hi podria passar un ratolí. I, efectivament, és casa seva: la del Ratolí Pérez. La seva creadora és la sabadellenca Ángeles Mañas, escriptora, apassionada de les manualitats i d’aquelles persones que encara miren el món amb ulls de nen, que ha convertit un racó de casa seva en una autèntica mostra artística.
“Feia deu anys que tenia la idea al cap”, explica l’Ángeles. “Vaig veure una similar a Madrid i vaig pensar que volia fer-ne una a casa, però que fos d’acord amb la façana, amb una porta antiga, no una de plàstic o convencional”.
I, així, va convertir un racó de la seva façana, al carrer de la Constància, 16, en una petita obra d’art. Va fer un forat a la paret i hi va encaixar una caixa forta tallada amb radial, que avui és l’habitació del famós ratolí. Dins, hi ha llum amb sensor —que s’encén quan algú obre la porteta— i un vidre gruixut que protegeix l’interior.
Des de dins de casa seva, l’Ángeles pot obrir el compartiment i anar canviant detalls: “A vegades algun curiós pot trobar el Ratolí Pérez dormint”. La caseta es pot visitar qualsevol dia de la setmana i a qualsevol hora.
Un món en miniatura, ple de detalls
La petita casa és un prodigi de dedicació. A dins, hi ha una taula parada amb pa i formatge, ous i una torradora, una cafetera i fins i tot un pot de Nutella. Les cadires blanques i el balancí de fusta semblen trets d’una llar de conte, mentre una planta verda i un llit amb manta vermella i blava fan caliu.
A les prestatgeries, llibres diminuts i objectes en miniatura —alguns fets a mà, d’altres amb impressora 3D— completen l’escena. El paper vinilat que imita maó vist dona un aire rústic i acollidor, com si fos una caseta antiga de poble. “Volia que tingués aquesta essència antiga, que transmetés autenticitat”, explica. I ho aconsegueix. Cada detall parla de l'esperit juganer de Mañas, que es resisteix a fer-se gran.
Una segona residència per al Ratolí Pérez
No és l’única llar del famós ratolí. D'acord amb la història que l’Ángeles està escrivint, la casa original del Ratolí Pérez és al carrer Borriana, a l’Acadèmia Catòlica. Com que Sabadell s’ha fet gran i el ratolí no pot arribar a tot arreu, ara té una segona residència a la Concòrdia, "per no cansar-se tant en les seves rondes nocturnes". “El Ratolí Pérez necessita més espai, perquè Sabadell ja és molt gran... i ell també mereix descansar una mica!”, explica.
Una dona plena d’il·lusions
L’Ángeles és d’aquelles persones que sempre troba un nou projecte. Va tenir un bloc de rebosteria a YouTube, ha col·laborat amb diversos mitjans de comunicació, ha publicat tres llibres i participa activament en la vida cultural local. Però, sobretot, és algú que busca il·lusions. “Una de les coses que més m’ha emocionat és aquesta caseta. Sempre he tingut un esperit infantil, i m’agrada fer coses per als nens. Cada Nadal decorem la porta amb tions i follets en miniatura. El boca-orella fa la resta.”
I és que, si Sabadell ja està al mapa, com diu ella, el Ratolí Pérez també hi ha de ser. I gràcies a la seva màgia —i a la de l’Ángeles—, la ciutat té ara un nou racó que amaga una història.