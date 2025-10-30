Detenen dos falsos revisors del gas que van robar una dona gran a Sabadell

Els Mossos d’Esquadra van detenir el 22 d’octubre passat, a l’Hospitalet de Llobregat, tres homes relacionats amb robatoris a gent gran. Dos dels detinguts s’havien fet passar per revisors del gas i havien robat a Sabadell a una dona de 81 anys diners, joies i dues targetes bancàries. Una patrulla de paisà va veure un vehicle estacionat indegudament a la via pública, d’on va sortir un home cap a una botiga de compravenda d’or. A l’interior del vehicle es van quedar dos homes més esperant que l'home acabés la transacció de venda. Els agents van apropar-se a identificar els dos ocupants de vehicle i van veure com un d’ells amagava alguna cosa sota el seient. En veure aquest moviment, que va cridar l'atenció de la patrulla, es va escorcollar el vehicle i van trobar amagats en diferents parts guants de làtex i mascaretes, 600 euros en bitllets de 50 i diversos comprovants bancaris.
Els homes no van poder explicar l’origen dels diners i dels comprovants de les extraccions en caixers de Sabadell. Els agents van fer indagacions fins que van poder relacionar-los amb una adreça concreta d’un carrer de la capital vallesana, i van contactar amb la persona que hi vivia: una dona de 81 anys que els va manifestar que havia deixat entrar a casa seva dos homes per fer la revisió del gas i que li havien robat diners, joies i dues targetes. A la dona li havien arribat avisos bancaris que la seva targeta estava sent usada en diversos establiments, però no va saber com aturar-ho.
Els dos homes que s’havien fet passar per revisor de gas van quedar arrestats pels delictes de furt i estafa bancària. Respecte al tercer home, també va ser detingut perquè es va comprovar que havia anat a la botiga de compra i venda d’or a vendre les joies robades. Així, encara que no participés directament en el robatori, sí que ho va fer en la venda dels productes extrets. Els tres arrestats, de 21, 24 i 42 anys, van passar a disposició judicial al jutjat de guàrdia de l’Hospitalet de Llobregat, que s'ha quedat el cas per investigar-ne els fets i jutjar-ne els delictes.