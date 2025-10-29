Revisions de salut gratuïtes a Sabadell gràcies a una campanya farmacèutica

La plaça del Doctor Robert s'ha reconvertit, durant dos dies, en un espai dedicat a la salut i la prevenció. Sabadell ha acollit la iniciativa “La meva farmàcia, la meva salut”, una campanya itinerant impulsada pel Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (COFB) que vol apropar als veïns els serveis sanitaris i de benestar que ofereixen les farmàcies comunitàries. El camió, reconvertit en farmàcia, estarà a la ubicació indicada els pròxims 29 i 30 d'octubre, i atendrà totes aquelles persones que s'hi apropin i tinguin interès a fer-se una revisió mèdica de manera gratuïta. L'horari d'atenció serà de 10 h a 14 h i de 16 h 18:30 h tots dos dies. Concretament, l'equipament disposa de cinc estacions que permetran fer una revisió de diversos paràmetres: la pressió arterial, el pes i la composició corporal, un estudi de la pell, la glicèmia i el colesterol i, finalment, consell farmacèutic per millorar els hàbits de vida.
L’activitat té com a objectiu valorar la tasca sanitària de les farmàcies, i així ho ha assegurat la coordinadora del COFB de les farmàcies del Vallès Occidental Est, Meritxell Blanchart: "Agraïm tots els voluntaris que formen part de la proposta. Són una peça clau per apropar la farmàcia al carrer i a la ciutadania, en general". Així, la proposta pretén mostrar la faceta assistencial de la farmàcia comunitària, especialment pel que fa a la prevenció i el seguiment de la salut. Sabadell és la setena ciutat que ha acollit aquesta iniciativa, després que el camió hagi recorregut diversos municipis com Terrassa, Mataró, Badalona o Barcelona, entre altres, amb la voluntat d’arribar a prop d’un milió i mig de persones.
L'aplicació que permet consultar el teu estat de salut
La iniciativa també integra l’eina digital “La Meva Farmàcia”, una aplicació que permet connectar els usuaris amb la seva farmàcia de confiança. "Després de fer-nos la revisió pertinent, podem mirar-ne els resultats a qualsevol farmàcia de Catalunya. Tan sols falta descarregar-se l'aplicació i que alguna farmàcia ho validi", ha apuntat Blanchart. Mitjançant aquesta plataforma, els resultats de les proves poden quedar registrats i fer-ne un seguiment digitalitzat, reforçant així la continuïtat assistencial entre el ciutadà i el professional farmacèutic.
Amb propostes com aquesta, la farmàcia vol fer visible el seu paper com a "agent de salut de proximitat", capaç de donar suport en la prevenció, la detecció precoç de factors de risc i la promoció d’hàbits saludables. A més, la presència de la unitat mòbil al centre de Sabadell vol "sensibilitzar la població sobre la importància de controlar periòdicament els paràmetres bàsics de salut" i de consultar amb el farmacèutic qualsevol dubte relacionat amb la medicació o el benestar personal. "Trobo molt bé que es faci una iniciativa així, perquè són coses que potser donem molt per fetes o no li fem cas i fins que no se't presenta una oportunitat així no fas una revisió ben feta", ha confessat Artur Mateu, un dels usuaris que s'ha apropat fins a la plaça del Doctor Robert.