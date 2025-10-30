Ca n’Oriac, un referent de comerç de barri: "Aquí tenim de tot, no ens cal 'baixar' a Sabadell"

Cafeteries plenes de gom a gom, botigues de roba amb segell propi que sobreviuen les grans cadenes, sabateries amb cognoms de sabadellencs que han fet vida a Ca n’Oriac i un batec comercial que no s’atura. L’avinguda de Matadepera es consolida com un dels grans eixos comercials amb més vitalitat de Sabadell, com es desprèn del primer estudi que ha dut a terme l’Observatori dels Centres Urbans al barri. “No ens cal ‘baixar’ a Sabadell, al barri ho trobes tot”, exposa la Paquita Robles, una veïna de Ca n’Oriac que continua la tradició del segle passat de separar Ca n’Oriac de Sabadell, quan el fang del barri els feia sentir allunyats de la ciutat.
L’últim estudi de l’Observatori confirma la bona salut comercial del barri: és un model “excel·lent” de proximitat comercial, fin els punt que es considera una referència. “La potència comercial de Ca n’Oriac va més enllà del que esperem de l’eix comercial d’un barri. És un model inspiracional per a altres zones, permet una contenció del consum al barri, genera comunitat i un comerç viu”, exposa Jordi Obradors, director de l’Observatori. “No té res a envejar a una Rambla pel que fa a vitalitat i nivell d’ocupació”, sosté.
I és que el teixit comercial del barri trenca motlles: el que fa singular Ca n’Oriac és el seu mix comercial, orientat a la compra diària i a la compra vinculada al plaer. El comerç alimentari és el més predominant, amb un 18,57% dels establiments, dos punts més que fa quatre anys. Aquest creixement confirma la vocació del barri pel producte local i la compra de proximitat. Però la sorpresa arriba amb el segon gran bloc: les botigues d’equipament de la persona o moda –roba, calçat, complements, òptiques...– representen un 15,71% del total, i Ca n’Oriac supera la mitjana de la majoria de barris. “El que fa diferent Ca n’Oriac és que satisfà no només les necessitats quotidianes del barri, sinó també el 60% de la demanda vinculada a la compra per plaer. Això és excepcional en un barri i fa que sigui un model inspirador”, destaca Obradors.
- Comerç a l`avinguda de Matadepera
- VÍCTOR CASTILLO
Segons l’estudi, Ca n’Oriac presenta una ocupació de locals del 86,69%, una xifra lleugerament superior a la mitjana de Sabadell (86,11%) i de l’Observatori (85,93%). Però no és només una qüestió de números: el barri manté una densitat comercial de 9,17 botigues obertes cada cent metres, pràcticament igual que la de qualsevol centre urbà. Per a Miguel Tello, president de l’associació Ca n’Oriac Comerç, la clau de l’èxit del barri és la tradició i la proximitat. “Ca n’Oriac té molta tradició comercial. Hi ha persones que fa molts anys que es dediquen al comerç, i potser per això funciona tan bé”, considera. “Sempre s’ha apostat per mantenir viva aquesta activitat, i això és un gran incentiu: el que és bo per al barri és bo per al comerç”. Tot i els canvis que viu el sector, Tello constata una ocupació estable dels locals, encara que alguns comerços tradicionals hagin deixat pas a nous serveis, una dinàmica que —segons diu— “és general a tot arreu”. El que distingeix Ca n’Oriac, però, és la seva capacitat de combinar establiments de tota la vida amb noves apostes.
El president de Ca n’Oriac Comerç reconeix, però, que hi ha reptes pendents. El principal, l’aparcament. “Ens caldria millorar l’oferta de pàrquing, potser amb zones blaves o espais de rotació pensats per al comerç. Amb un bon servei de pupil·latge i aparcament de curta durada, estaríem molt millor i facilitaríem la mobilitat”. També creu que seria bo atraure grans cadenes, que representen un pol de tracció comercial “molt important”. Per a Obradors, la configuració urbana també hi rema a favor:l’avinguda Matadepera –i carrers adjacents– és el cor comercial de Ca n’Oriac, on es concentra la principal oferta. Amb els seus 3.105 metres i més de 360 locals censats, actua com un eix de centralitat dins del propi barri, capaç d’atreure fluxos constants de veïns. La seva configuració urbana —una avinguda ampla, amb voreres generoses i comerços a banda i banda— “juga un paper clau”. “Hi ha factors de configuració urbana que fan que les coses funcionin”, apunta Obradors. “A Ca n’Oriac, la densitat de població i l’estructura dels carrers rema a favor del comerç de proximitat.”
El pes de la restauració
La restauració també hi té un pes destacat: el 17% dels locals són bars o restaurants, una xifra similar als centres urbans. La diferència és que aquí no són establiments d’oci nocturn o gastronòmic d’autor, sinó locals de dia a dia: bars de barri, esmorzars de forquilla, terrasses de tarda. Un reflex més del seu caràcter funcional i comunitari. El comerç quotidià no alimentari, com drogueries o papereries, representa un 9,29%, mentre que l’equipament de la llar ha retrocedit fins al 7,5%. El lleure i la cultura són més excepcionals, amb només un 1,79% dels locals.