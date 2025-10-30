Tècnics superiors sanitaris de tot el país reclamen "més reconeixement": "Som importants quan interessa"

Tècnics superiors sanitaris d'arreu d'Espanya s'han concentrat aquest matí per reclamar "una millora dels seus drets com a professionals, així com més consideració dins del sector sanitari", segons explica José Joaquin Duran, secretari d'organització del Sindicat Estatal de Tècnics Superiors Sanitaris (SIETESS). Dins d'aquest grup professional hi ha els sanitaris que s'encarreguen d'executar les imatges del diagnòstic, de dur a terme la radioteràpia, dels serveis d'anatomia patològica i cita del diagnòstic, o de controlar la documentació i l'administració sanitària, entre moltes altres tasques. Així, més d'una trentena de professionals sanitaris s'han plantat aquest matí a la porta del Parc Taulí per reclamar un seguit de millores en la seva categoria professional. El sindicat ha convocat la vaga pel pròxim 31 d'octubre, i pel 3 i 4 de novembre, i afectarà centenars d'hospitals de totes les comunitats autònomes.
"Des del 2008, estem esperant una equiparació de les condicions laborals que se'ns va prometre, així com passa a la resta d'Europa. En total, hem calculat que se'ns deu 40.000 euros a tots aquells que treballem des d'aleshores. En aquest sentit, tant en salari com en reconeixement ens sentim molt endarrerits respecte als altres països", apunta. A més, denuncia la "manca evident de qualitat en la formació" d'aquesta categoria professional i assegura que "no interessa que sigui universitària perquè suposaria un increment del reconeixement" i, en conseqüència, els impedeix treballar a fora del país, amb la titulació que tenen. "Ens perjudica econòmicament ara i quan arribi el moment de cobrar les nostres pensions. A part, com que no tenim un grau universitari, no tenim accés a cap màster o no podem ser professors de la nostra mateixa professió", assenyala. D'altra banda, reivindica la necessitat de millorar la formació del sector per evitar que sigui "una carrera pont" que molta gent fa servir per fer el salt a infermeria o medicina, per exemple. "Quin sentit té poder estudiar radiologia en línia? Tenim una tasca molt important i molt poc valorada. Som importants només quan interessa", assegura Duran. "Només demanem que se'ns equipari en hores lectives i qualitat amb la resta de graus relacionats amb la sanitat", agrega.
Des del col·lectiu, defensen trobar-se en una "constant indefensió i abandonament": "Hi ha un desànim generalitzat absolut, però, alhora, els diagnòstics i les radioteràpies –entre molts altres àmbits– estan a les notres mans", apunta el secretari d'organització de SIETESS. Després de diverses vagues per la manca d'acció dels responsables de canviar aquesta situació, els professionals ja han fet diverses vagues per reclamar els seus drets i fer un tomb a la manca de consideració d'aquest grup professional dins del sector sanitari. Fa un temps, en el tercer Acord de l'institut Català de la Salut (ICS), el Departament de Salut va confirmar la injecció de 320 milions d'euros "per millorar les condicions laborals de més de 55.000 treballadors i treballadores", segons el mateix Departament, però el problema va arribar a l'hora de fer la repartició: "Un 57% va anar destinat als metges; un 32%, als infermers; un 1,3% als Tècnics en Cures Auxiliars d'infermeria, i un 0,18%, a nosaltres. Això demostra el poc valor que se'ns dona!", sentencia, indignat, Duran.
