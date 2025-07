El Govern català nomenarà un responsable per al projecte de la ronda Nord de Sabadell i Terrassa

El Govern de la Generalitat nomenarà un responsable per coordinar el projecte de la ronda Nord de Sabadell i Terrassa (B-40) passat l’estiu, amb l’objectiu d’impulsar-ne els estudis previs i establir un diàleg continu amb els municipis implicats. Així ho ha anunciat aquest dilluns el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, durant una visita a Terrassa, on ha remarcat que aquesta figura serà clau per garantir l’avenç del projecte i canalitzar les propostes dels ajuntaments.

“La designació d’un responsable ens permetrà començar a treballar amb més agilitat i amb una mirada integradora sobre el territori”, ha afirmat Nadal. El nou càrrec haurà d’estudiar la documentació tècnica presentada per Terrassa i Sabadell, i preparar el terreny per encarregar “el més aviat possible” un estudi informatiu del traçat.

Pronunciament sobre el traçat de Terrassa, no el de Sabadell

En aquest context, el Govern veu amb bons ulls la proposta de Terrassa de sumar nous accessos a la ronda Nord. “Ens sembla raonable que es plantegin més connexions”, ha dit Nadal, insistint que la infraestructura no serà només una autovia de pas, sinó una via que combini connectivitat interurbana amb accessibilitat local. El diàleg amb els municipis, ha dit, serà “bàsic” per assolir consensos, tot i reconèixer que “algunes propostes potser no s’ajusten exactament a la visió del Govern”.

El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, amb els alcaldes de la zona al tram pacificat de la carretera de Martorell

Alberto Tallón

La redacció del projecte es farà dins el marc del conveni signat amb el Ministeri de Transports el passat octubre. Un dels accessos que reforçaria el paper de ronda de la B-40 és la proposta d’enllaç a Terrassa Oest, que milloraria la connexió amb la C-58 i la B-124, via que arriba fins a Castellar del Vallès. La inversió prevista és de 200 milions d’euros. El secretari no va indicar la seva posició sobre el traçat a Sabadell.

Nadal també ha assenyalat que un altre dels objectius del mandat és prioritzar l’estudi de la línia orbital ferroviària, que ha de contribuir a vertebrar la mobilitat entre ciutats mitjanes del territori.

Finalització de les obres a la carretera de Martorell

En paral·lel, el secretari ha visitat la recta final de les obres de pacificació de la carretera de Martorell (C-243c), entre Terrassa i Castellbisbal. L’actuació ha inclòs la construcció de tres rotondes, la creació d’itineraris per a vianants i la pavimentació de cunetes, amb una inversió total de 3,8 milions d’euros. L’obra ha comptat amb el suport i participació activa dels ajuntaments de Terrassa, Rubí, Ullastrell i Castellbisbal.