L'Ajuntament de Sabadell ha sancionat l'empresa concessionària del servei de neteja i recollida de residus, Smatsa, per no netejar contenidors de la ciutat durant la pandèmia, tal com va aprovar ahir dilluns en la Junta de Govern Local. La sanció s'ha qualificat de molt greu i imposa una multa de 27.000 euros, que no és recurrible per via administrativa, segons fonts municipals.

El consistori defensa que ha comprovat que entre maig i setembre de 2020, durant la pandèmia de la covid-19, Smatsa va incomplir el deure de netejar els contenidors de matèria orgànica i rebuig, cosa que considera indispensable per al bon funcionament del servei. El portaveu del Govern, Eloi Cortés, remarca que "amb pandèmia o sense el servei s'havia de prestar". Fonts municipals afegeixen que "l'empresa va presentar les seves al·legacions i no es van acceptar".

Tot i que la infracció es va produir el 2020, Cortés apunta que es tracta d'expedients que són molt llargs de tramitar i, per això, després de les al·legacions, la sanció s'imposa ara.