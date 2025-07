Sabadell assumeix que haurà de prorrogar el contracte de recollida d'escombraries

El Govern de Sabadell compta que haurà de prorrogar el contracte de recollida d'escombraries i neteja viària que ara gestiona Smatsa més enllà de l'estiu de 2027, que és quan finalitza la concessió. A dos anys vista d'aquesta data, l'Ajuntament ha iniciat els tràmits per contractar una consultora especialitzada perquè l'assessori en la definició del futur model de residus, que haurà d'incorporar les novetats normatives i tecnològiques que s'han anat produïnt des de la darrera adjudicació fa més d'una dècada. Aquest és un dels principals contractes de l'Ajuntament de Sabadell, al qual destina actualment, cada any, uns 17 milions d'euros.

La redacció dels plecs de la futura concessió tindrà una durada aproximada de mínim dos anys, entre 24 i 31 mesos, per la qual cosa l'adjudicació es farà, amb molta probabilitat, un cop superat l'estiu de 2027. Per evitar quedar-se sense el servei, el Govern aprovarà al ple de juliol, el pròxim dilluns dia 28, actualitzar la clàusula que regula la pròrroga del contracte, que actualment seria única i automàtica per cinc anys, per períodes més flexibles i curts d'un, dos o tres anys, per exemple, per allargar el contracte el temps que es necessiti per adjudicar el nou concurs. El contracte amb la consultora es preveu que inclogui acopanyament durant el primer any d'implantació del nou servei.

El portaveu del Govern, Eloi Cortés, ha assenyalat aquest dimecres en roda de premsa prèvia al ple que "la decisió de comptar amb una empresa especialitzada respon a la complexitat i a la necessitat de repensar a fons el sistema de recollida". En aquest sentit, s'està treballant conjuntament amb el Consell Comarcal del Vallès Occidental i l'Agència Catalana de Residus per veure quin model de recollida de residus pot ser el millor per Sabadell.

Contracte qüestionat

El contracte entre l'Ajuntament i Smatsa per la concessió del servei de recollida de residus i neteja viària de Sabadell ha generat controvèrsia en diverses ocasions. D'entrada, en l'àmbit judicial i dintre del cas Mercuri, en el qual s'investiga, dintre de la peça 28, com es va ajudicar a l'empresa.

D'altra banda, el juliol de 2022 l'Ajuntament va presentar els resultats de l'informe encarregat a un jurista i el bufet d'advocats Faura Casas per saber si s'hauria de declarar nul el contracte i si seria viable fer-ho. Els resultats de l'informe van concloure que hi podria haver motius per anul·lar el contracte, però es desaconsella fer-ho pel bé de l'interès general perquè aleshores ja havien transcorregut més de dues terceres parts del contracte i perquè, d'anul·lar-lo, el consistori hauria d'haver indemnitzat la companyia amb un import de sis a 13 milions d'euros. En el ple de fa dos anys, el juliol de 2022, el Govern va rebre el suport de Ciutadans i Junts per no tirar endavant la nul·litat del contracte per aquests motius i ERC i la Crida van votar a favor de fer-ho.

El regidor d’ERC Raul Garcia Barrsoso, va incidir en què el contracte s’hauria d’haver fet per un màxim de 4 anys més dos prorrogables, i no de 15 com es va fer. Per això, va remarcar que “portem sis anys amb un contracte il·legal i haurem de pagar 100 milions fins al 2027 per un contracte mal fet”. Per la seva part, la Crida per Sabadell va reclamar continuar el procés i "estudiar i portar on calgui" la nul·litat del contracte, que assegura que costaria un milió d'euros i no la quantitat que calcula el Govern.