Encarrilada la transformació de l'aparcament del Passeig: 500 places d'aparcament al Centre

El Govern prepara una triple aprovació per encarrilar el futur pàrquing del Passeig, que podria obrir el primer trimestre de 2028. Tindrà unes 500 places d'aparcament i serà el resultat de la unió de l'actual de Doctor Robert més el que hi ha sota el passeig de la Plaça Major i el passeig de Manresa.

D'entrada, al ple de juliol previst per dilluns dia 28, i tal com va avançar el Diari, es preveu aprovar l'avantprojecte de les obres, la licitació de la infraestructura i la resolució de les al·legacions presentades. A part, està previst que s'aprovi la indemnització que rebrà l'actual empresa concessionària, Saba, perquè se li rescindirà el contracte abans que finalitzi el febrer de 2029. L'import serà de 623.548 euros, que l'empresa encara podria recórrer al contenciós administratiu.

El contracte tindrà un valor d'uns 91 milions d'euros (91.721.300 euros) sense comptar l'IVA. Una quantitat que fa referència als 35 o 40 anys que durada que tindrà segons les ofertes que presentin les empreses que entrin a la licitació. I inclou tots els aspectes relacionats amb l'explotació de l'aparcament inclosos els 4,5 milions d'euros que vol rebre el Govern per compensar el cost que li va suposar comprar el pàrquing del Passeig a FGC; també s'hi inclouen 5,2 milions d'euros de despesa estimada per adequar els dos aparcaments i unir-los (on s'ajunten el racó del Campanar i el Passeig aproximadament), més crear el nou accés de la plaça de l'Àngel i reduir la rampa actual, així com suprimir la sortida del carrer del Sol i l'entrada del carrer del Pedregar. El valor del contracte també contempla que l'Ajuntament rebi uns 200.000 euros anuals en concepte de cànon d'explotació durant la vigència de l'acord i, a part, el valor també té en compte els costos de funcionament i amortització.

La rampa de sortida ocuparà menys de la meitat d`espai que ara

Cedida (Ajuntament de Sabadell)

Si tot va segons el previst, la licitació es publicarà pròximament i l'adjudicació es faria a finals del primer trimestre de 2026, segons fonts municipals. En el calendari sempre s'ha de tenir en compte si hi ha recursos en algun dels processos, però la previsió és que el primer trimestre de 2028 les obres estiguin acabades (es preveu que durin un any i mig). La previsió és que el pàrquing tingui 440 places per a cotxes –n'hi haurà reservades per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda i vehicles elèctrics– i 54 per a motos. També s'afegirà un aparcament segur per a bicicletes al voltant de l'estació d'FGC Sabadell Plaça Major.

El preu de l'aparcament per als usuaris el determinarà l'adjudicatari, però haurà de ser com a màxim "el preu actual de l'aparcament", segons fonts municipals, que afegeixen que "a partir d'aquí, els licitadors poden presentar ofertes a la baixa, i tenen possibilitat d'establir packs de preus especials per a serveis o altres casos".