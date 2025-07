El conflicte de la Policia Municipal de Sabadell s'allarga en ple estiu: "No hi ha prou agents"

“Estem sota mínims. No hi ha prou policies per a tot el que passa a Sabadell”. Els agents de la Policia Municipal porten un mes sense fer hores extres per les diferències amb l’Ajuntament sobre les condicions de treball. El conflicte té lloc en ple estiu, quan la meitat de la plantilla treballa i l’altra està de vacances.

El president del sindicat majoritari de la Policia Municipal, Xavier Bartrolí, vol tancar un acord amb el Govern municipal per reconduir la situació de manera imminent. “Estem defensant els nostres drets, però és evident que està afectant la ciutadania”, argumenta el representant sindical. Bartrolí apunta que hi ha hagut nits amb “tres cotxes patrulla per a tota la ciutat” i en què “no hi havia ningú per agafar denúncies”.

L’Ajuntament apunta que els efectius reals “són més” i nega que la situació sigui tan greu com indica el sindicalista. “El servei de Policia Municipal es va planificar a l’estiu sense comptar amb les possibles hores extres i està dimensionat per donar servei a la ciutat”, assevera el tinent d’alcaldessa de Seguretat, Adrián Hernández, que apunta que només hi ha “incidències” puntuals quan coincideixen “diverses absències per indisposicions, baixes, permisos...” que es resolen al moment.

Agents de la Policia Municipal i dels Mossos amb l`alcaldessa Farrés el Sant Jordi de 2025

Juanma Paláez

Què demanen els policies?

El detonant del conflicte entre l’Ajuntament i la Policia Municipal ha estat un dels plusos per festius treballats que van deixar de pagar l’any 2020. La plantilla reclama uns 700.000 euros –4.500 euros per agent– en concepte d’aquesta paga extra. L’Ajuntament ho rebutja i ha recorregut una sentència desfavorable al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

Els agents també reclamen una millora salarial per “equiparar-se a Terrassa”. Un policia municipal cobra 44.404 euros bruts a l’any, sense hores extres, antiguitats i plusos. Estan per sota d’altres policies municipals, per damunt de Mossos (40.727 euros bruts anuals). Així mateix, volen incrementar la plantilla fins a arribar als 330 agents –per sobre dels 250 actuals– i millorar les condicions de Can Marcet, entre altres. L’Ajuntament defensa les inversions logístiques, tecnològiques i a la seu policial, i remarca que s’estan incorporant agents de manera progressiva.

La negociació avança

El Govern apunta que hi ha “avenços” en la negociació del nou conveni dels treballadors de l’Ajuntament –de tota la plantilla, la Policia Municipal inclosa–. De fet, destaca que ja hi ha propostes que s’han acceptat per part dels sindicats (CCOO, UGT i COS, a banda de SPLCME).

Bartrolí es va reunir ahir amb representants del Govern municipal per apropar posicions. “Hi ha bona sintonia, però mentre continuem sense un acord, cap agent farà una hora de més”, indica, però avisa: “No podem continuar així. Com ens ho faríem si hi ha alguna desgràcia?”.