La Policia Municipal de Sabadell, en peu de guerra per 700.000 euros en hores extres

La Policia Municipal de Sabadell planta cara a l’Ajuntament i no farà cap servei extraordinari durant els mesos de juliol i agost, ni en dies festius ni caps de setmana. El portaveu de la plantilla i president del sindicat majoritari (SPLCME), Xavier Bartrolí, fa una crida als agents perquè no treballin ni una hora de més fins que l’Ajuntament no es posi al dia amb els sous. La policia ja va treballar amb els mínims efectius per a la revetlla de Sant Joan, i ara hi ha el risc que la situació es repeteixi.

El detonant del conflicte han estat les pagues extres d’un dels complements salarials, però els agents també exigeixen més sou, ampliar el personal i millorar les condicions de la seu de Can Marcet, entre d’altres. La plantilla es concentrarà a la plaça de Sant Roc dilluns vinent, coincidint amb el ple municipal. La protesta té el suport de SPLCME, CCOO i UGT.

Una disputa de 700.000 euros

L’any 2020, l’Ajuntament va deixar un dels plusos per festius treballats: des d’aleshores, es remunera en dotze pagues, i no en catorze. Bartrolí apunta que, en tots aquests anys, s’ha acumulat un “deute” de 4.500 euros per agent, uns 700.000 euros en total.

Una sentència d’un tribunal de primera instància obliga el consistori a pagar l’import pendent, però l’Ajuntament ha decidit recórrer-ho al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Un moviment que ha desencadenat la protesta policial: “L’Ajuntament no vol pagar i això ha fet vessar el got. La plantilla ha esclatat”, exposa.

Fonts municipals apunten que l’Ajuntament “no està obligat” a pagar les extres segons el conveni, un argument que Bartrolí no comparteix: “Digui el que digui l’acord, la llei marca que s’ha de pagar en catorze pagues, no en dotze. La llei està per sobre del conveni”. Des del consistori remarquen que ja han abonat un milió d’euros per un altre extra salarial després d’una sentència judicial aquest any.

Un agent de la Policia Municipal de Sabadell de servei a la nit (arxiu)

Víctor Castillo

Estira-i-arronsa pel salari i el nombre d’agents

Un agent de la Policia Municipal de Sabadell cobra, comptant el sou base i els complements, 44.404 euros bruts a l’any. 3.171 euros bruts mensuals, sense tenir en compte plus específics, hores extres i l’antiguitat, segons un informe de la Diputació de Barcelona a què ha accedit el Diari.

Els salaris varien segons el cos policial. Per exemple, un mosso cobra 40.727 euros bruts a l’any d’entrada. També hi ha diferències entre les policies locals, especialment si es compara una gran ciutat, com Barcelona, amb un poble, com ara Sant Quirze del Vallès.

Agents de la Policia Municipal i dels Mossos amb l`alcaldessa Farrés el Sant Jordi de 2025

Juanma Paláez

La plantilla ha posat l’ull a Terrassa, semblant a Sabadell en dimensions i delinqüència. Reclama les mateixes condicions: “Un agent de base d’allà percep 400 euros mensuals més que un de Sabadell treballant les mateixes hores. S’han d’equiparar les condicions”, sosté Bartrolí, que demana negociar ja el nou conveni, que fa més de quatre anys que està prorrogat.

A banda de les condicions salarials, la plantilla vol que el cos policial arribi als 305 agents, en lloc dels 280 previstos per l’Ajuntament a finals d'any. “El cos guanyarà 25 agents més per la via d’oposició lliure i 7 agents provinents d’altres administracions. Cada any es creen noves places”, respon el consistori.

Retrets pel projecte fantasma de la nova seu

El conflicte no s’acaba amb el sou i les hores extres. Els agents demanen a l’alcaldessa que reprengui un projecte que va anunciar durant la campanya electoral del 2019: la nova comissaria central de la Policia Municipal. L’alcaldessa ha optat per reformar Can Marcet, al barri de Gràcia, que tindrà una nova entrada i espais interiors i on es va instal·lar la nova Central de Comandament el 2022. El consistori reivindica les inversions, però Bartrolí afirma que les millores en l’edifici s’han fet després de diverses denúncies a Inspecció de Treball.

El principal punt de fricció a la seu històrica és l’estat dels vestidors i les dutxes. “L’aigua surt freda quan la necessites calenta, i viceversa”, exposa Bartrolí. L’Ajuntament defensa que en una segona fase de les obres es milloraran altres dependències, com els vestidors. Una altra de les demandes té a veure amb el material i equipament per als agents, com ara proves de detecció de drogues, etilòmetres, emissores i vehicles policials.

Un dels nous drons de la Policia Municipal de Sabadell

David Chao

Primer conflicte en un servei municipal propi de l’era Farrés

L’alcaldessa, Marta Farrés, afronta el seu primer conflicte laboral en un servei municipal de gestió directa des que va assumir l’alcaldia. La darrera desavinença remarcable es va produir l’any 2018, quan la vaga de Smatsa va posar en escac l’Ajuntament, aleshores en mans de la coalició quadripartita (ERC, Crida, Unitat pel Canvi i Guanyem).