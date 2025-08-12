Més operacions a l'Aeroport de Sabadell (7,6%) tot i la davallada de passatgers (-30,8%)

L'Aeroport de Sabadell creix cada vegada més, en termes d'operacions, tot i que no passa el mateix amb l'afluència, segons dades oficials d'Aena. El juliol passat, l'aeròdrom va tancar el juliol amb 5.998 operacions, a tan sols dos vols dels sis milers, i suposa un augment de l'1,8% respecte al trànsit registrat durant el mateix mes de l'any 2024 –amb 5.890 operacions totals–. Tot i això, però, si bé el nombre d'operacions realitzades en aquest espai ha crescut, el nombre de passatgers que han passat per l'aeroport ha estat de 642, respecte als 675 de l'any anterior. És a dir, en el mateix període, el nombre de passatgers ha disminuït un 4,9%.
El mateix passa si mirem les dades globals d'aquests darrers set mesos. Aquest 2025 s'han registrat 2.894 passatgers, mentre que l'any passat van passar-hi 4.182 durant des de l'1 de gener fins al 31 de juliol. Per tant, en el mateix període del 2024 i el 2025, ha disminuït un 30,8% l'afluència de passatgers. Tot i això, el nombre d'operacions augmenta notablement. Des que va començar aquest 2025, s'han registrat un total de 37.380 operacions, mentre que l'any passat, en el mateix període, la suma va ser de 34.740, un 7,6% menys.
Rècord històric durant el juny passat
Ara, l’aeroport es troba en un dels seus millors moments. El juny passat va tancar el rècord històric d’operacions des que es va fundar, amb un total de 6.321, superant el màxim registre fins aleshores, assolit el juliol del 2002, amb 6.307 vols. “Mentre la conjuntura econòmica mundial no esclati, les perspectives de l’aeroport i de totes les empreses vinculades són bones i es troben en un moment de creixement”, apuntava Lau Tintoré, enginyer aeroespacial de l'aeroclub en una entrevista al Diari.