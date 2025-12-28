FOTOS | Així baixa el riu Ripoll després de les darreres pluges a Sabadell

Les pluges dels dies de Nadal, Sant Esteve i dissabte 27 de desembre han incrementat el cabal del riu Ripoll al seu pas per Sabadell, sense que almenys aquest diumenge dia 28 l'aigua sobrepassi les passeres. Entre el 25 i el 27 de desembre, el Meteocat va registrar una precipitació de pràcticament 50 litres per metre quadrat (48,3 l/m2) a l'estació meteorològica del Parc Agrari.
Per prevenció, la Policia Municipal ha tancat els accesos al riu, pràctica habitual quan hi ha risc de crescudes. Tanmateix, aquest desembre l'accés al medi natural està restringit per la pesta porcina africana (PPA). Sabadell forma part de la zona infectada d'alt risc decretada per la Generalitat, i continua prohibit accedir o fer activitats a zones boscoses, lleres de rius i rieres, prats, camps de conreu i parcs i camins fora del nucli urbà.
En aquest sentit, les úniques excepcions són l'accés a habitatges, activitats econòmiques en espais tancats i restauració i instal·lacions esportives. Altres mesures que remarca la Generalitat són: extremar les mesures de bioseguretat a les granges, no es permet caçar (excepte l'activitat que es considera necessària per contenir la pesta), els ramats no poden sortir de les zones de risc i tampoc es pot treure ni entrar porcí domèstic ni transportar productes i subproductes d'origen procí. A part de Sabadell, els altres municipis que formen part de la zona d'alt risc i que, per tant, també tenen aquestes restriccions són: Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac, Polinyà, Ripollet, Rubí, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda i Terrassa.
Al Vallès Occidental, Castellar, Matadepera, Palau-solità i Plegamans, Sant Llorenç Savall, Rellinars, Sentmenat, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls estan classificats com a zones infectades de baix risc i les restriccions són menors ja que, per exemple, les persones i animals domèstics (lligats) sí que poden accedir al medi natural per a activitats de lleure particulars. Pujar a la Mola o al Puig de la Creu, per exemple, està permès si no és amb un grup com una caminada popular o carreres de muntanya, que estan prohibides. Aquestes restriccions s'apliquen des del 15 de desembre, de moment, sense data de finalització.