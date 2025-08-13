ARA A PORTADA

Sabadell

FOTOS | La Via Alexandra acabarà el seu canvi de 'look' al setembre

L'alcaldessa accidental, Mar Molina, ha fet balanç de les millores dutes a terme fins ara

  • La renovació del carril bici -
Publicat el 13 d’agost de 2025 a les 12:51
Actualitzat el 13 d’agost de 2025 a les 12:58

Estiu de pols i obres per a la Via Alexandra. L'alcaldessa accidental d'aquesta setmana, Mar Molina, ha visitat aquest matí la zona que s'està remodelant, al barri de Can Rull. La renovació té com a objectiu fer el carrer més accessible, segur i, a part, crear nous espais d'estada per als veïns que s'hi acostin. L'actuació forma part del pla municipal Els diners als carrers, que pretén millorar la qualitat de l’espai públic a tots els districtes de Sabadell. "Aquesta obra acabarà el setembre, tot i que haurà d'esperar a final d'any per una qüestió de plantació de nou arbrat -se'n preveuen una trentena i parterres amb arbustives-. Quan abans ho puguem obrir, millor, però s'han d'acabar de detallar aspectes tècnics", exposa Molina. 

Quines millores s'esperen?

L'obra consta d'una inversió pròxima als 950.000 euros i hi ha diverses millores planificades: renovar del paviment de la vorera que uneix els carrers de Plini el Vell i el de Sant Isidor, millorar el carril bici i instal·lar nous passos de vianants elevats per reforçar la seguretat del trànsit. A part també es millorarà l'entorn de l'Escola Andreu Castells -tot i que el primer dia escolar estarà com ara- amb l'habilitació d'una zona de bancs, i es renovarà el paviment a la zona de jocs infantils per millorar la seguretat dels infants. 

Fotos de David Chao

  • La Via Alexandra acabarà el seu canvi de `look` al setembre
  • La Via Alexandra acabarà el seu canvi de `look` al setembre
  • La Via Alexandra acabarà el seu canvi de `look` al setembre
  • La Via Alexandra acabarà el seu canvi de `look` al setembre
  • La Via Alexandra acabarà el seu canvi de `look` al setembre
  • La Via Alexandra acabarà el seu canvi de `look` al setembre
  • L`alcaldessa accidental, Mar Molina

Notícies recomenades