Nou avís per onada de calor a Sabadell: es podria arribar als 37 ºC en les pròximes 48 hores

Sabadell tornarà a patir la calor del juny passat. Després d'un juliol atípic -sent el més plujós de la darrera dècada- per les temperatures moderades que hi va haver durant tot el mes, a l'agost ha canviat. De cara als pròxims dies s'esperen màximes de fins a 37 ºC i un avís per calor diari de les 12 h fins a les 19 h, aproximadament. Des del Servei Estatal de Meteorologia alerten de la possibilitat, en un 80%, que arribi una nova onada de calor semblant a la que ja vam viure fa dos mesos, encara que més curta. A la ciutat, notarem aquesta pujada generalitzada, així com a gran part del territori català, i es calcula que el pic pugui ser el migdia de divendres o dissabte.
Principalment, s'espera un ascens tèrmic al conjunt de la península Ibèrica durant aquest dijous i que s'allargui uns dies més, tot i que no en determina la finalització. Segons la mateixa agència, aquest divendres 15 serà un dels més calorosos de tot l'agost, i s'ajuntarà amb un dels dies que la ciutat és més buida: el dia de l'Assumpció de la Mare de Déu. Les carreteres s'ompliran, sobretot en direcció a les zones de platja, tot i que l'avís també afecta la zona litoral de Tarragona, tota la Costa Brava i l'Empordà.
L'Ajuntament adverteix davant de l'avís
Des del consistori van publicar un cartell amb recomanacions i consells a seguir per prevenir les altes temperatures i protegir-se adequadament del sol i de la calor. Segons l'Ajuntament de Sabadell, a casa, cal mantenir un ambient fresc durant tot el dia, en la mesura del possible i anar-se refrescant de manera assídua. En cas que es pugui i se'n disposi, usar ventiladors o aires condicionats és una altra de les possibles solucions a abordar per prevenir cops de calor al domicili.
Continuant amb els consells, aquesta vegada al carrer, recomanen evitar l'exposició al sol portant algun element de protecció, com una gorra o un barret. A part, sobretot, és molt important anar bevent aigua sovint i, sempre que es pugui, estar en zones d'ombra per evitar possibles insolacions. Finalment, també aconsellen no fer gaires esforços físics durant les hores que el sol és més protagonista -al migdia i primera hora de la tarda- i reduir les activitats que requereixin intensitat a l'aire lliure.