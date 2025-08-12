ARA A PORTADA

Sabadell

Consulta el programa de Barraques 2025 de la Festa Major Alternativa de Sabadell

La Comissió de Festes Populars de Sabadell ha publicat la programació aquest matí

  • L'Animalada del 2024 -
Publicat el 12 d’agost de 2025 a les 13:29
Actualitzat el 12 d’agost de 2025 a les 13:50

La Comissió de Festes Populars de Sabadell ha oficialitzat el cartell amb la programació de les Barraques 2025. Unes setmanes després que es publiqués la programació de la Festa Major d'enguany, l'organització popular ha fet pública l'oferta de concerts, activitats i propostes que es duran a terme des del 4 de setembre, que iniciarà amb l'Animalada Petita, fins al 8 de setembre, amb el Saballut de Ferro, que tancarà la proposta popular. 

Dijous 4 de setembre

18.00 h – Animalada petita - Inici: Plaça del Gas

21.30 h – Pregó de l’Animalada - Plaça del Gas

22.00 h – Animalada gran - Inici: Plaça del Gas

Divendres 5 de setembre

19.00 h – Taller d’autodefensa feminista amb Biterna i Justa Revolta - Espai Barraques

21.00 h – Marxa de torxes amb Justa Revolta i Bruixes del Nord - (Ubicació: pròximament a les xarxes)

22.30 h – Espectacle de foc amb Bruixes del Nord i Forques de Can Deu - Espai Barraques

23.15 hConcert: Al·lèrgiques al pol·len - Espai Barraques

00.30 hConcert: Svetlana - Espai Barraques

Dissabte 6 de setembre

10.30 h – Jocs de Gegants amb Gegants de la Concòrdia i Gegants de Gràcia - Espai Barraques

11.00 h – Bicitapa - Inici: Espai Barraques

11.30 h – Taller infantil de castells amb els Castellers de Sabadell - Espai Barraques

12.30 h – Vermut infantil amb Gegants de la Concòrdia - Espai Barraques

12.30 h – 3r Concurs “Enfaixa faixes!” amb Gegants de la Concòrdia - Espai Barraques

19.00 h – Correbars amb Moviment Popular de Sabadell - Inici: Casal Can Capablanca

22.00 hConcert: LladruC amb Coordinadora de Músics de Sabadell - Espai Barraques

23.15 hConcert: Desperta-Ferro - Espai Barraques

Diumenge 7 de setembre

11.00 h – Handbol amb Handbol Creu Alta - Espai Barraques

12.30 h – Freestyle amb Doble Barra, Concurs de graffiti amb Rebutjarts i Vermut musical amb Llamps i Trons i Moviment Popular de Sabadell - Espai Barraques

18.00 h – Concurs de Flams, Titius i Garrotins - Espai Barraques

22.30 hConcert: Boom boom fighters - Espai Barraques

23.45 hConcert: La TribuT FM - Espai Barraques

Dilluns 8 de setembre

18.00 h – Saballut de ferro - Espai Barraques

Notícies recomenades