Consulta el programa de Barraques 2025 de la Festa Major Alternativa de Sabadell

La Comissió de Festes Populars de Sabadell ha oficialitzat el cartell amb la programació de les Barraques 2025. Unes setmanes després que es publiqués la programació de la Festa Major d'enguany, l'organització popular ha fet pública l'oferta de concerts, activitats i propostes que es duran a terme des del 4 de setembre, que iniciarà amb l'Animalada Petita, fins al 8 de setembre, amb el Saballut de Ferro, que tancarà la proposta popular.
Dijous 4 de setembre
18.00 h – Animalada petita - Inici: Plaça del Gas
21.30 h – Pregó de l’Animalada - Plaça del Gas
22.00 h – Animalada gran - Inici: Plaça del Gas
Divendres 5 de setembre
19.00 h – Taller d’autodefensa feminista amb Biterna i Justa Revolta - Espai Barraques
21.00 h – Marxa de torxes amb Justa Revolta i Bruixes del Nord - (Ubicació: pròximament a les xarxes)
22.30 h – Espectacle de foc amb Bruixes del Nord i Forques de Can Deu - Espai Barraques
23.15 h – Concert: Al·lèrgiques al pol·len - Espai Barraques
00.30 h – Concert: Svetlana - Espai Barraques
Dissabte 6 de setembre
10.30 h – Jocs de Gegants amb Gegants de la Concòrdia i Gegants de Gràcia - Espai Barraques
11.00 h – Bicitapa - Inici: Espai Barraques
11.30 h – Taller infantil de castells amb els Castellers de Sabadell - Espai Barraques
12.30 h – Vermut infantil amb Gegants de la Concòrdia - Espai Barraques
12.30 h – 3r Concurs “Enfaixa faixes!” amb Gegants de la Concòrdia - Espai Barraques
19.00 h – Correbars amb Moviment Popular de Sabadell - Inici: Casal Can Capablanca
22.00 h – Concert: LladruC amb Coordinadora de Músics de Sabadell - Espai Barraques
23.15 h – Concert: Desperta-Ferro - Espai Barraques
Diumenge 7 de setembre
11.00 h – Handbol amb Handbol Creu Alta - Espai Barraques
12.30 h – Freestyle amb Doble Barra, Concurs de graffiti amb Rebutjarts i Vermut musical amb Llamps i Trons i Moviment Popular de Sabadell - Espai Barraques
18.00 h – Concurs de Flams, Titius i Garrotins - Espai Barraques
22.30 h – Concert: Boom boom fighters - Espai Barraques
23.45 h – Concert: La TribuT FM - Espai Barraques
Dilluns 8 de setembre
18.00 h – Saballut de ferro - Espai Barraques