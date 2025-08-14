7 plans per fer a l'agost a Sabadell i no envejar (tant) el viatge a Bali de la teva amiga

L’estiu a Sabadell ofereix opcions per a tots els gustos: des de refrescar-se a les piscines i veure les últimes pel·lícules de cinema, fins a gaudir de la natura, l’art, la música en directe, l’esport o una bona terrassa. Set plans perfectes per aprofitar la calor, la ciutat i els seus voltants sense necessitat de desplaçaments llargs.
Piscines municipals (o no)
Aquest estiu, refrescar-se a les piscines de Sabadell és una opció perfecta per combatre la calor. Les dates d’obertura són: Can Marcet i Olímpia del 6 de juny a l’11 de setembre, La Bassa del 19 de juny al 31 d’agost i Campoamor i Parc del Nord (Ca n’Oriac) del 13 de juny al 8 de setembre. Algunes d’aquestes instal·lacions ofereixen zones amb gespa, tobogans i activitats dirigides, ideals per a tota la família. També hi ha opcions de piscines privades i clubs esportius que obren durant tot l’estiu i permeten combinar bany amb activitats com natació o aquagym.
El clàssic: el cinema
Tenim la sort de tenir dos bons multicinemes dins la ciutat: l'Imperial i l'Eix Macià. No ens cal ni desplaçar-nos als afores, com passa en la majoria de les localitats amb sales de cinema. I funcionen de refugi climàtic. Entre les pel·lícules més destacades hi ha la nova entrega de Superman, Jurassic World: El Renacer, Karate Kid: Legends, Los Tipos Malos 2 i Weapons. Amb opcions que van des de l’acció i la ciència-ficció fins a l’animació familiar i el thriller, la ciutat permet gaudir del cinema sense necessitat de desplaçar-se fora del municipi.
Agafa el cotxe o el transport públic i gaudeix de la bona ubicació de Sabadell
La ciutat està ben connectada amb les principals carreteres i autopistes, així com amb trens i autobusos que permeten arribar ràpidament a diversos punts de la comarca o a la costa catalana En molt menys d’una hora es pot estar a platges com les del Maresme, ideals per escapar de la calor de la ciutat. També és fàcil accedir a parcs naturals propers com el Montseny o Sant Llorenç per fer excursions, senderisme o pícnics, aprofitant al màxim els voltants de Sabadell sense necessitat de grans desplaçaments.
La Capella, un oasi amb música en directe
Aquest estiu, La Capella de Can Gambús ofereix concerts que fan de la música en directe un pla imprescindible. El 24 d’agost, el grup Buenas Costumbres oferirà un concert gratuït per gaudir en família o amb amics. El 31 d’agost, Red Rocks, tribut a U2, omplirà l’espai de clàssics del rock internacional.
Un agost de la mà de l'art, que a Sabadell n'hi ha molt
Si el que busques és cultura, a Sabadell no fa vacances. El Museu d’Art de Sabadell i el Museu d’Història de Sabadell ofereixen diverses col·leccions amb horari d’estiu els dijous, divendres i dissabtes de 17 h a 20 h hores; i els diumenges de les 11 h a les 14 h. L’entrada a tots dos és gratuïta, la qual cosa fa que l’art sigui una opció fàcil i accessible per a un dia d’agost.
Al CE Sabadell ja roda la pilota
El Centre d’Esports Sabadell continua amb la seva pretemporada amb diversos partits amistosos programats abans de l’inici oficial de la competició. El dissabte 16 d’agost, el primer equip s’enfrontarà al Barça Atlètic a les 19:00 h al Camp Johan Cruyff. El dissabte 23 d’agost, rebran la visita de la UD Ibiza a les 20:00 h a la Nova Creu Alta. Finalment, el dissabte 30 d’agost, debutaran a la Primera RFEF amb el partit contra el CD Eldense a les 19:15 h, també a la Nova Creu Alta .
Una terrasseta, però vigila amb els locals tancats
Malgrat que molts bars i restaurants tanquen durant les vacances, hi ha encara moltes terrasses acollidores per prendre alguna cosa. És recomanable comprovar abans d’anar-hi si el local està obert, ja que els horaris poden variar a l’agost. Una cervesa, un cafè fred o un gelat poden convertir-se en el pla perfecte per a una tarda calorosa.