Radiografia dels pisos turístics a Sabadell: són a prop de casa teva?

Actualment, a Sabadell hi ha 67 llicències per a habitatges d'ús turístic. Això, suposa plaça per uns 350 hostes. La xifra de pisos turístics a la ciutat ha anat incrementant els últims deu anys al municipi: el 2015 hi havia únicament nou allotjaments d'aquest tipus, cosa que suposava espai per a una cinquantena de persones. Tanmateix, l'any passat n'hi havia 71, quatre més que aquest any.
Al municipi, els pisos turístics es concentren als barris del Centre, amb 21; Can Rull, on n’hi ha registrats 18 i la Creu Alta, que en té 12. La resta es troben als barris de l’Avinguda-Eixample (6), la Creu de Barberà (5), Torre-romeu (3) i Gràcia (2). Generalment, estan disseminats per diferents carrers i, en alguns casos, n’hi ha dos o tres junts, com en els carrers de Sant Feliu, Regàs o Mares de la Plaça de Maig.
Sabadell s'ajusta a la normativa
Al marge de la llei, és possible que hi hagi allotjaments turístics que operin sense llicència. Cal esmentar que segons les bases municipals es considera una infracció urbanística subjecta a sancions greus. Per altra banda, la setantena de domicilis d’aquest tipus que hi ha a Sabadell està lluny dels que hi ha a Terrassa (més de 160) o a Badalona (més de 220). En el cas de Sabadell, com que hi ha menys de cinc pisos turístics per cada 100 habitants, no se n’ha de tancar cap a la força i es troba dins la legislació que es va aprovar fa dos anys per limitar-los.
I l'atractiu de Sabadell?
La proximitat geogràfica i les bones comunicacions amb Barcelona són el factor generador de demanda per a nous allotjaments i la consolidació de l’existent. Sabadell lidera l’oferta al Vallès, ja que compta amb el 23% dels allotjaments de la comarca. De fet, noves empreses relacionades amb l'activitat turística s'estableixen a la ciutat, com l'empresa Sixt de lloguer de cotxes que, per a sorpresa dels veïns, acaba d'obrir oficina al Passeig de la Plaça Major.
Més enllà: 1.350 places als hotels de la ciutat
Entre hotels i pensions, Sabadell ofereix unes 1.350 places d'allotjament –77 en hostals i la resta en hotels–, segons les dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya. Les places es reparteixen entre un total de set hotels –dos de dues estrelles, tres de tres estrelles i dos de quatre estrelles– i cinc hostals.
Segons exposen fonts dels mateixos establiments, el perfil turístic de Sabadell és de negocis i convencions, molt lligat a l'actualitat territorial. Així, en grans esdeveniments esportius, tecnològics o empresarials, la demanda creix. Només els caps de setmana, es vincula més l'ocupació al lleure. En el cas de les pensions, gran part dels hostes s'allotgen per feina o per situacions temporals i incontrolables, com estades a l'hospital d'un pacient.