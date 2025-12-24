Una nova proposta d'oci per a joves a la Creu Alta de la mà d'una entitat centenària

Una coral que es va convertir en referent en el món del billar, domina amb mà de ferro els escacs catalans i, ara, vol rejovenir-se amb una nova proposta d'oci a la Creu Alta. La Societat Coral Colón es prepara per a reinventar-se a les portes del seu 130è aniversari, que serà en el 2026. "Per poder complir cent anys més, cal gent jove", assegura el president Lluís Figueras que es troba ultimant els detalls d'una ambiciosa iniciativa per a atraure el públic jove. L'entitat té previst inaugurar una sala dins la seva seu que funcioni com a lloc de trobada i tertúlia. "Hem de recuperar l'associacionisme dels inicis de l'entitat", afirma.
En què consistirà exactament? Encara és una incògnita perquè les necessitats s'adaptaran al que es vulgui fer. Hi ha previsió de poder fer karaoke, actuacions en directe o música en viu, però també mantenir el toc retro de l'entitat amb llums, cadires i taules de típic cafè-bar americà. Per a canviar el paradigma de l'entitat, el president s'ha alineat amb gent que pugui orientar les preferències d'aquest públic objectiu, però sent molt conscient que la competència és gran i l'adaptabilitat a la demanda és el que marcarà el futur. "Nosaltres volem tenir gent jove, però en un bon ambient. Hem de veure què demanda aquesta gent i, a partir d'aquí, anirem enfocant el projecte", admet.
Les obres d'adaptació de l'espai es posaran en marxa en les pròximes setmanes i la previsió és que el local pugui entrar en funcionament de cara al primer trimestre del 2026. La SC Colón ja va adquirir els locals contigus a la seu, a l'avinguda d'Onze de Setembre, 111, en un espai de més de 550 metres quadrats amb dos nivells. Allà ja es troba en funcionament un negoci de bar obert a tothom i també una zona d'oci per als socis i afiliats al club. A la planta de dalt, entrena l'escola d'escacs. Igualment, hi ha una altra sala independent que en el futur podria tenir activitat, tot i que la prova pilot del nou negoci serà en la seu històrica. La inversió total de la compra, reforma i adaptació, dins el pla de remodelació de la infraestructura, se situa pròxima al milió d'euros, a l'espera de finalitzar les obres.
Aquest projecte s'emmarca en una iniciativa impulsada fa dos anys pel president Lluís Figueras, poc després de ser reelegit al capdavant de l'entitat. "Des de la pandèmia, molts socis ens han deixat o ja no venen. A vegades, sembla un casal d'avis i ens cal gent jove per donar un impuls. Hem fet una aposta i una inversió important, però és perquè cal assegurar la continuïtat de la Societat Coral Colón", assegura. Una altra de les obsessions del president és augmentar el públic femení i, per això, han iniciat classes de Pilates i altres disciplines en un dels nous espais dels locals adquirits.
L'estat de les seccions esportives
En el pla esportiu, l'entitat continua sent referent en escacs, de fet va ser seu del Campionat Estatal de Segona Categoria fa alguns mesos i es manté al capdavant de les competicions catalanes amb més d'una desena de títols en els últims temps. El club també ha signat convenis amb el Club Natació Sabadell o el Cercle Sabadellès per fer créixer els practicants d'aquesta disciplina en la ciutat. Pel que fa al billar, l'altre pal de paller de les seccions, malgrat que el nivell és més baix que fa alguns anys, el 3 i 4 de gener acolliran la final del Campionat de Catalunya de Divisió d'Honor a tres bandes amb la participació dels setze millors del país. Una entitat referent i centenària que no vol quedar obsoleta i busca reinventar-se per continuar creixent.