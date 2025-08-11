Els hotels de Sabadell ho tenen clar: “L’ocupació de la ciutat depèn molt de l’activitat comercial”

Durant l’estiu, l’ocupació hotelera baixa –més o menys, en funció de l’hotel, tot i que és una dinàmica general– i s’allunya dels pics als quals assoleixen durant l’època que hi ha activitat a Sabadell i, sobretot, a Barcelona. L’arribada d’esdeveniments com el Mobile World Congress Barcelona, la Fórmula 1 o la MotoGP se celebren als despatxos dels hotels de la ciutat: l’ocupació dels allotjaments de la capital vallesana va molt de bracet amb l’actualitat empresarial i esportiva i les mobilitzacions de grans quantitats de gent a Barcelona tenen una repercussió molt positiva a Sabadell.
“Estem en època baixa. La nostra temporada més forta és de febrer a maig, principalment, que és quan més congressos i curses hi ha al voltant”, assegura Fabiola Valverde, cap de recepció de l’Hotel Urpí. D’altra banda, en canvi, els allotjaments que formen part d’una cadena, com el Catalonia Gran Hotel Verdi o l’Hotel Catalonia Sabadell, no noten tant aquestes variacions en l’ocupació, ja que treballen en conjunt i una centraleta reocupa els clients en cas que baixi la quantitat de clients. “En aquest sentit, no són comparables les dinàmiques d’un hotel que forma part d’una cadena que un que competeix per lliure en el mercat.”, exposa el director del Catalonia Gran Hotel Verdi, Adrià Garcia.
És un món molt oscil·lant i varia any rere any sense que hi hagi unes dinàmiques de consum que es puguin tenir en compte a l’hora de fer la previsió d’ocupació. Evidentment, però, cada hotel sap quina és la seva època més forta i quins mesos de l’any tindrà més habitacions ocupades, en principi. “Ve gent de molts punts d’Europa a Sabadell per estalviar-se els preus dels hotels de Barcelona, però, tot i això, no tenim la mateixa ocupació cada any”, explica la cap de recepció de l’Hotel Urpí.
Independentment del nombre d’habitacions, però, tots coincideixen en un factor: els clients. “El nostre gruix d’ocupació és d’empresaris i de turistes, principalment asiàtics, que s’allotgen a les ciutats del voltant de Barcelona”, explica Carles Puig, responsable de recepció de l’Hotel Catalonia Sabadell. Cada hotel té els seus punts forts i febles, però, segons diuen els responsables en qüestió, tots prenen una mateixa línia: els mesos forts de l’hostaleria no són els d’estiu, tot i que sembla que hi ha gent durant tot l’any.