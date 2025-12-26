Sembla que ja arriben els Reis d'Orient... benvingut, Ambaixador!

L’
Ambaixador Reial ja ha arribat a Sabadell per començar a rebre les primeres cartes dels nens i nenes de la ciutat que hagin fet la carta als Reis d’Orient. Aquest divendres a les 12 h la plaça de Sant Roc s'ha omplert d’infants preparats per rebre l’intermediari entre ells i Melcior, Gaspar i Baltasar perquè ho tinguin tot a punt per a la nit del 5 al 6 de gener.
L’arribada de l’emissari ha estat marcada per la pluja i desenes de paraigües cobrien bona part de la part davantera de l’
Ajuntament de Sabadell a l’espera de poder saludar-lo. Amb una puntualitat britànica, l’Ambaixador ha arribat a la plaça de Sant Roc damunt del Carrilet de Nadal, acompanyat de quatre patges reials, a punt per conèixer les cares dels més petits de la ciutat que estaven anhelant veure’l des de fa gairebé un any sencer. Amb la simpatia que el caracteritza, ha arribat saludant tots aquells que s’hi han apropat i, una vegada ha baixat del trenet, ha saludat els membres dels diversos grups municipals que hi han assistit, així com a l’alcaldessa de la ciutat, Marta Farrés.
L’expectació dels nens i nenes era gegant i les cares que barrejaven il·lusió i nervis parlaven per elles mateixes. “Infants que heu vingut a rebre’m en aquesta bella i engalanada plaça de Sant Roc, em fa immensament feliç tornar-vos a veure i retrobar-me amb aquestes bones persones que us acompanyen [pares, mares, avis, àvies, oncles, tietes...]”, ha dit l’ Ambaixador Reial una vegada ha sortit al balcó de l’Ajuntament. Les desenes de nens i nenes que l'han anat a rebre l'han escoltat molt atentament i han respost amb un contundent “sí” quan els ha preguntat si s’havien portat bé.
Quan ha acabat el parlament, ha baixat a recollir les cartes a aquells que ja fa temps que la tenen preparada i l’hi volien donar tan aviat com fos possible. Finalment, després d’una estona de salutacions, marcada per la pluja, tothom qui hi havia a la plaça l'ha acompanyat fins a la Casa Duran, on hi haurà instal·lat el campament reial fins al 4 de gener a la tarda i on dormirà fins al dia de la Cavalcada de Reis!
On puc donar la carta?
Tots aquells que vulguin donar la carta personalment als emissaris dels Reis d’Orient tenen diverses opcions. La Casa Duran acollirà milers de persones des del dia 26 de desembre fins al 4 de gener (d’11h a 14 h i de 17 h a 10:30 h), tot i que tan sols podran aquelles persones que reservessin cita a la pàgina web de Sabadell Comerç Centre. Des de l’entitat, demanen que aquelles persones amb reserva que no hi puguin anar l’anul·lin per tal que algú altre ho pugui aprofitar.
D’altra banda, es podrà donar la carta el mateix dia de la Cavalcada de Reis o en quatre punts diferents de la ciutat, principalment: al trenet del Parc Catalunya, on hi haurà el Carter Reial; a la Fira Reial, on es podran veure de prop les tendes dels Reis d’Orient, les oficines dels carters i molt més i, finalment, al barri de Ca n’Oriac el divendres 2 de gener, de 17 h a 20 h, on hi haurà el Carter Reial.
Fotos de Juanma Peláez
