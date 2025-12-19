Com serà l'arribada de l'Ambaixador Reial a Sabadell?

Un any més, l’Ambaixador Reial visita Sabadell per rebre les cartes que els infants de la ciutat escriguin als Reis d’Orient. La seva arribada serà divendres 26 de desembre, dia de Sant Esteve, a les 12h a la plaça Sant Roc, on serà rebut per la presidenta de Sabadell Comerç Centre, Eva Fernández, i les autoritats del consistori.
Per a les famílies, és una bona oportunitat perquè les que no han aconseguit entrada gratuïta a la Casa Duran portin la carta, ja que, després de fer el seu discurs, l’Ambaixador saludarà els infants aplegats a la plaça mentre els patges reials recullen les cartes. El mateix dia 26 a les cinc de la tarda, l’Ambaixador Reial s’instal·larà a la Casa Duran fins el dia 4 de gener.
Segons càlculs de Sabadell Comerç Centre, visitaran l’Ambaixador unes 27.780 persones. Un any més, l'entitat recorda que les reserves es poden anul·lar al web. "Les famílies que hagin reservat i finalment no hi puguin assistir, que anul·lin la seva reserva. D’aquesta manera, s’aniran alliberant entrades per a qui no les hagi aconseguit en un primer moment", avisen. El 12 de desembre van quedar exhaurides totes les entrades.