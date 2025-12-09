Quins dies i on puc jugar al quinto a Sabadell durant aquest Nadal?

El quinto és un dels clàssics passatemps de Nadal més arrelats a Sabadell i hi ha diversos punts on es pot gaudir d'aquest joc. La tradició va esdevenir, ja fa molts anys, en un punt de trobada i socialització habitual i avui encara perdura. Famílies, grups d'amics o parelles es troben anualment per jugar algunes partides plegats i, si sona la flauta, endur-se algun premi. El casal Can Capablanca, El Ciervo i l'Hotel Urpí són alguns dels llocs de referència de la celebració a Sabadell i organitzen desenes de sessions durant els dies previs a les festes, per començar a generar caliu a la ciutat; durant les festes, per acompanyar els llargs àpats, i els dies anteriors al retorn a la rutina, per acabar de tancar Nadal. Aquest any, a part, hi ha una associació de veïns que s'ha sumat a l'oferta de sessions de quinto: la de Can Deu. Però... saps quins dies i horaris pots anar a cadascuna de les sales? T'ho expliquem.
S.R.C. El Ciervo
El quinto de l'entitat cultural i esportiva S.C.R. El Ciervo va ser el primer a obrir les portes el passat divendres 28 de novembre. El local, ubicat al carrer de Viladomat, 26, al barri de Gràcia, obrirà cada divendres dissabte i diumenge fins al pròxim dia 11 de gener. A part, però, hi haurà altres excepcions al calendari: el dijous dia 25 de desembre, el dia de Nadal, estarà obert; així com el dijous 1 de gener i el dilluns i dimarts 5 i 6 de gener, respectivament. El 31 de desembre, tancat. Els horaris poden ser de tarda (a partir de les 18 h); de nit (a partir de les 22 h) o horari especial els dies de Nadal i Sant Esteve (a partir de les 19 h).
Hotel Urpí
Seguidament, l'Hotel Urpí, ubicat al carrer de Sant Maties, 5, tindrà un horari més variat que el quinto del S.C.R. El Ciervo. El primer dia d'obertura va ser el passat dissabte dia 29 de novembre i estarà obert fins al pròxim diumenge dia 11 de gener. Els horaris variaran segons el dia i hi haurà sessions a la tarda, a la nit, o en ambdues franges. Estarà obert cada divendres, dissabte i diumenge, també, encara que alguns dies extres també s'hi podrà jugar: el pròxim 24 i 25 de desembre estarà obert a la nit, i des de la tarda fins a la nit, respectivament; el 31 de desembre, tancat; l'1 de gener hi haurà disponible l'horari de tarda, i, finalment, els dies 5 i 6 de gener estarà obert a la tarda i a la nit, respectivament. Els horaris de tarda seran des de les 17: 30 h fins a les 21:30 h i els de nit, des de les 21:30 h fins a la 1:30 h.
Can Capablanca
"El Quinto més gamberro del Vallès", com diuen des de la mateixa entitat, tindrà un calendari lleugerament diferent del dels altres dos quintos de referència a Sabadell. L'entitat, situada al carrer de Comte Jofre, 30, estarà obert 14 dies des del 12 de desembre fins al 6 de gener. El primer dia que el quinto convencional estarà en funcionament serà el dia 19 de desembre, encara que el 12, la setmana abans, hi haurà un quinto musical des de les 23 h i la 1 h. A partir d'això, estarà obert els dies 19, 20 i 21 de desembre, en horaris diversos; els dies de Nadal i Sant Esteve des de les 18:30 h fins a la 1 h; el dissabte dia 27 de desembre hi haurà una sessió especial de 12 hores (de 13 h a 1 h) i el 28 de desembre estarà obert des de les 18:30 h fins a les 22 h. A partir d'aquí, el següent dia que estarà obert serà l'1 de gener i, en horaris diversos (de tarda –a partir de 18:30 h– i nit –a partir de les 22 h–).
Centre Cívic de Can Deu
Enguany, dues associacions de veïns s'han sumat a l'oferta de sessions de quinto: les de Can Deu i Hostafrancs. En el cas de la primera, tan sols hi haurà tres sessions: dissabte 13 de desembre, dissabte 20 de desembre i dilluns 29 de desembre. Totes les sessions seran a partir de les 17 h al Centre Cívic de Can Deu, al carrer del Portal de la Floresta, 24. L'entrada tindrà un cost de dos euros.