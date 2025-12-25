Els vuit comerços centenaris distingits per la Generalitat a Sabadell: consulta'ls en el mapa interactiu

La Generalitat ha posat en marxa un mapa digital que permet localitzar i conèixer més de 600 comerços amb més de cent anys d’història a Catalunya. El document recull informació de 262 establiments de la demarcació de Barcelona, 98 de Girona, 93 de la Catalunya Central i 61 del Penedès, entre altres. La presentació coincideix amb la campanya de Nadal, període de més activitat comercial, i pretén donar visibilitat i preservar el patrimoni comercial del país. El mapa es pot consultar al web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya. Els negocis han estat reconeguts amb els Premis Nacionals als Establiments Comercials Centenaris per la Generalitat, que valoren la qualitat i la capacitat d’adaptació dels comerços. Per optar-hi, havien de presentar la seva candidatura. Per això, alguns locals amb més de cent anys no apareixen en la llista, malgrat ser llocs d'acreditada trajectòria.
Així, la recopilació sobre el terreny visible a través de l'instrument interactiu permet veure que, per exemple, a Sabadell la Generalitat ha distingit vuit negocis que ja han bufat les cent espelmes. Tots a la zona del centre. Els forns Carreras o Centenari o la Floristeria Carlota Segalà apareixen com a exemples de longevitat a la ciutat. La carnisseria Sanmartí 1850, la merceria Casa Traveria o Teixits Duran també destaquen en la selecció dels espais reconeguts. Al conjunt de la comarca, n'apareixen uns quants més. Igual que Sabadell, Terrassa també en té vuit. Entre els locals vallesans amb més solera, apareixen el forn Valls de Sant Quirze, el Viñas de Castellar, Cal Vivet de Sentmenat o l’Autoservei Padró-Solanet de Cerdanyola ja han assolit la fita. Altres esperen arribar-hi aviat.
El mapa permet conèixer la localització exacta dels establiments i aprofundir en una breu història de cada negoci. En clicar a la ubicació, es desplega tota la informació complementària i fins i tot es pot accedir al lloc web d'aquells que són a internet. Una eina que fa valdre la importància del petit comerç, la tradició i l'esperit de resistència d'uns emprenedors que fa més d'un segle van decidir aixecar la persiana per primera vegada i que no ho han deixat mai de fer.