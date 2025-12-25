Els personatges que han marcat el 2025 a Sabadell i la comarca

Hi ha tradicions que es repeteixen cada final d’any. Una d’elles és el resum que el Diari de Sabadell dedica als protagonistes que han marcat els darrers dotze mesos. N’hi ha molts. Com sempre, a la redacció de la plaça de Ricard Simó i Bach han aflorat una mà de noms. No és fàcil triar entre els més de 225.000 sabadellencs -una xifra que creix cada any- i el gairebé milió de vallesans que viuen a la comarca. Hi ha un ampli reguitzell de figures anònimes, però també conegudes mundialment, que remen cada dia perquè casa nostra sigui cada vegada millor.
Després de la pluja d’idees, ens hem quedat amb 25 personalitats que, pels seus mèrits, èxits i distincions obtingudes darrerament, mereixen una menció especial. Exemples en diferents disciplines que serveixen de motivació per a tots. Ara que girem full al calendari i fem la llista de nous propòsits, és un bon moment per reconèixer aquelles persones que ens han inspirat i ens han facilitat la vida. Hi ha gent magnífica i extraordinària, i els ho hem de dir.
En aquestes dates especials i sempre. Mereixen ser-hi i que tots els lectors posin cara a les fites assolides pels sabadellencs i vallesans. A tots vosaltres, que tingueu molt bones festes!
Núria Albi, directora del CAP Concòrdia, ara convertit a CSIR, i medalla a l'Excel·lència Professional
La doctora Núria Albi fa setze anys que dirigeix l’Equip d’Atenció Primària Concòrdia de Sabadell, on també exerceix com a metgessa de família. Aquest any, ha estat especialment desafiant: ha liderat la transformació del CAP Concòrdia a CSIR Concòrdia. Centre de Salut Integral de Referència, concretament. Una iniciativa que situa el centre sabadellenc entre els 27 seleccionats a tot Catalunya per treballar en la renovació de l’atenció primària. Aquesta tasca i el seu compromís de tants anys al servei de la sanitat pública l’han dut a ser guardonada amb la medalla a l’Excel·lència Professional que atorga el Col·legi de Metges de Barcelona. El reconeixement, en la categoria de Medicina d’Atenció Primària, distingeix “la qualitat, l’honestedat, el compromís i la integritat”, va exposar el jurat.
Oriol Bausà, fundador i CEO de B2Brouter, companyia que s'ha aliat amb team.blue
El sabadellenc Oriol Bausà fundador i CEO de B2Brouter tanca un 2025 en què la companyia que lidera va anunciar a mitjans de setembre l’aliança amb team.blue proveïdor digital per a empreses i emprenedores d’àmbit europeu. Amb aquesta unió, la companyia sabadellenca passa a formar part d’un ecosistema europeu de 3.600 experts, obté accés a més de 3,3 milions de clients en més de 22 països europeus i amplia significativament l’abast en el segment de les pimes.
De cara al primer trimestre del 2026, la companyia sabadellenca preveu estrenar la nova seu, unes noves oficines ubicades al xamfrà del carrer de Migdia amb el carrer de Sant Pere, al centre de Sabadell.
Miquel Borrell, històric maître de l’Hotel Urpí
Després de tota una vida dedicada a l’emblemàtic Hotel Urpí –més de 40 anys de servei– i maître de personatges públics molt reconeguts en l’esfera nacional i internacional, Miquel Borrell va esdevenir protagonista del llibre de la seva vida, Taula per a quants? Vida i miracles de Miquel Borrell, escrit pel periodista sabadellenc Manel Camps i Bosser. En un acte multitudinari a la que va ser casa seva durant tantes dècades, desenes de companys i excompanys van retre-li homenatge en la presentació del seu llibre, que recull les vivències d’un cambrer sabadellenc que es va fer amb la confiança de Salvador i Gala Dalí al Ritz. El mateix que va servir actors i actrius de renom com John Wayne, Maria Callas o Robert Mitchum o polítics com Adolfo Suárez, Jordi Pujol o José María Aznar i es va convertir en una de les ànimes de l’Urpí.
Alícia Bosch, reelegida presidenta del Centre Metal·lúrgic
L’empresària sabadellenca Alícia Bosch va ser reelegida presidenta del Centre Metal·lúrgic a mitjans de juliol. Bosch serà al capdavant de l’associació patronal fins al 2029, quatre anys més en un mandat que, més enllà de vetllar per ser el suport i l’acompanyament a les empreses, la Junta del Centre Metal·lúrgic treballarà per crear “aliances puntuals o estables” per trobar la fórmula perquè les empreses puguin créixer. Alhora, l'empresària sabadellenca i la seva Junta posarà els esforços, també, en captar talent per a les empreses, i posar el focus en aspectes com la digitalització, ciberseguretat, economia circular i sostenibilitat.
Sergio Busquets, futbolista badienc que ha penjat les botes
Un dels millors migcampistes de la història del futbol ha penjat les botes aquest 2025. Sergio Busquets ha tancat la seva etapa com a futbolista professional aixecant l’últim títol amb l’Inter de Miami, però amb les seves arrels intactes. En el vídeo de comiat, quan va anunciar que aquesta seria la seva darrera campanya vestit de curt a la gespa, el vallesà va recordar la seva trajectòria, amb menció especial per a Badia. “Guardo un gran record de totes les experiències des de petit, des de Badia fins al filial del Barça. Passant per Barberà, Lleida i el Jabac”, va dir. Un vincle amb casa seva que es manté ben viu després de sumar un palmarès envejable. Ara, els seus veïns badiencs l’esperen de tornada. “Aquí sempre és benvingut”, celebren.
Jan D. Casablancas, actor
Assistim en directe al naixement d’una estrella. Jan D. Casablancas (1999) és un dels talents sorgits del Teatre Sant Vicenç que ha fet el salt a la professionalitat. I per la porta gran, al Teatre Nacional de Catalunya. La temporada passada va actuar a la Sala Gran a Els criminals, de Ferdinand Bruckner. No va ser flor d’un dia. Aquesta temporada, la consolidació ha estat rotunda i evidencia que hi ha talent i moltíssima feina. Ha continuat al Teatre Nacional de Catalunya amb dos clàssics com Aranya, d’Àngel Guimerà, i La corona d’espines, de Josep Maria de Sagarra. Entremig, ha tingut temps de passar pel Fresc per actuar amb AlGalliner a Una ciutat brillant, de Connor McPherson. Són èxits impressionants, més encara per algú tan jove. El que més ens agrada és que és un sabadellenc agraït i orgullós dels orígens.
Sergi Cabanas, waterpolista del KEIO CN Sabadell i la selecció espanyola
Després de dos anys al JUG Dubrovnik de Croàcia, el sabadellenc va tornar a Can Llong aquest estiu amb l’objectiu de liderar el conjunt entrenat per Quim Colet. “Com a casa, no s’està enlloc. Tenia ganes de tornar. Ja sé com funciona l’equip i el sistema de joc i l’adaptació ha estat molt fàcil, lògicament”, afirma el waterpolista. En el 2025, a més, va tornar a tocar el cel com a membre important de la selecció espanyola, aconseguint el seu segon títol Mundial amb una actuació immaculada a Singapur. Precisament amb el combinat estatal iniciarà l’any Cabanas, que torna a estar entre els preseleccionats per a l’Europeu de Belgrad del pròxim gener en què l’equip nacional buscarà un nou títol. Pel que fa al Club, el 2026 es presenta carregat de competicions i trofeus per disputar. “L’objectiu sempre és arribar a totes les finals i intentar competir-les”, assegura el sabadellenc.
Un any d’aspiracions.
Gemma Craywinckel, nova directora general del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell
Gemma Craywinckel ha assumit aquest any la direcció general del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí, en un moment clau per al principal equipament sanitari de Sabadell. La seva arribada al càrrec ha coincidit amb una etapa marcada per projectes pendents i debats de fons sobre el futur del complex hospitalari. Entre els principals reptes que ha heretat hi ha la definició del futur de la caserna i de l’Artèxtil, dues peces clau per al creixement i la reorganització del Taulí que continuen a l’agenda política i ciutadana. En paral·lel, el centre ha de fer front a la pressió assistencial i a les necessitats estructurals d’un hospital que dona servei a tota l’àrea del Vallès. En l’entrevista que li vam fer, poques setmanes després d’assumir el càrrec, Craywinckel destacava que, més enllà de la infraestructura i l’equipament, el veritable repte és endreçar processos i optimitzar recursos. Des de l’organització dels circuits d’Urgències fins a la gestió de llistes d’espera quirúrgiques i de proves diagnòstiques, la directora general subratllava la importància de planificar amb criteri i prioritzar l’atenció de qualitat. A més, emfatitzava que cal fer una aposta sòlida per un Parc Taulí que creixi en docència, recerca i innovació, de la mà de l’I3PT i la Unitat Docent.
Salvador Cristau, bisbe del Vallès que ha presentat la seva renúncia
Tal com fixa el Codi de Dret Canònic de l’Església, el Bisbe del Vallès, Salvador Cristau, va enviar una carta de renúncia del seu càrrec a l’abril, quan complia els 75 anys. Es posava així a disposició de la Santa Seu, que haurà nomenar el seu successor. Un procés que, tal com explica ell mateix, pot durar anys. “Espero la resposta del Sant Pare; pot arribar en qualsevol moment”, detalla. Cristau, màxima figura religiosa de la comarca durant més de tres anys, desitja prosperitat. “Donem gràcies a Déu perquè la Diòcesi de Terrassa continua avançant”, tanca.
Anna Crusafont, farmacèutica reconeguda amb la insígnia d’or
La farmacèutica sabadellenca Anna Crusafont és una de les cares imprescindibles del Sabadell d’aquest any. I de cada dia. Aquest 2025 ha celebrat cinquanta anys com a col·legiada en el sector; i ha estat condecorada amb la insígnia d’or del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona. Amb 88 anys, continua vinculada i en actiu a la Farmàcia Crusafont, coneguda popularment com la Farmàcia del Mercat. Un establiment amb història, fundat pels seus pares el 1935, que ha esdevingut molt més que un punt de dispensació de medicaments: un espai d’escolta, orientació i confiança per a generacions de sabadellencs. Testimoni directe de la transformació del sector farmacèutic, Crusafont ha mantingut sempre una mirada vocacional sobre la professió, reivindicant el paper del farmacèutic com a peça clau del sistema de salut.
Dani Fernández, jugador d'handbol
Un any de molts canvis, i de consolidació a l’elit de l’extrem sabadellenc. Dani Fernández va canviar aquest estiu l’Stuttgart, de la zona baixa de la lliga alemanya, pel Barça, un dels seus clubs de formació i que sempre competeix per tots els títols. “Penso que és un pas endavant en la meva carrera. Tinc moltes ganes de poder lluitar per títols i disputar la Champions”, diu Fernández que ja es va proclamar campió del món de clubs amb el conjunt culer l’octubre passat amb una agònica victòria davant del Veszprem (30-31), juntament amb Aleix Gómez.
El 2026 arrencarà amb força per a l’extrem sabadellenc, en la prellista de la selecció per a l’Europeu que arrenca el 15 de gener. Amb el Barça, lluitarà per pujar al més alt del calaix en totes les competicions estatals i internacionals.
Pere Lluís Font, filòsof, teòleg i traductor. Premi d’Honor de les Lletres Catalanes
Pere Lluís Font (Pujalt, Pallars Sobirà, 1934), qui des de fa uns anys viu a Sabadell, va rebre el juny passat el 57è Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, atorgat per Òmnium Cultural. El filòsof, teòleg i traductor català ha estat reconegut per la seva contribució en el camp de la filosofia en llengua catalana i per haver-ne estat editor i potenciador en l’àmbit europeu. En el terreny acadèmic ha contribuït a l’ensenyament filosòfic en català a les noves generacions, ha creat un llenguatge filosòfic en català, i també ha destacat notablement pel seu humanisme i civisme compromès i actiu. El guardó també reivindica Font per la quantitat d’obres publicades que conformen el seu corpus literari.
Estel Gubianes, universitària guanyadora d’un premi de recerca
Estel Gubianes s’ha consolidat aquest any com una de les joves universitàries sabadellenques més destacades en l’àmbit de la ciència i la recerca. Estudiant de Biomedicina a la Universitat Internacional de Catalunya (UiC), va liderar la creació del primer equip de la universitat que participa a iGEM, una de les competicions internacionals de biologia més rellevants del món. Aquesta iniciativa no només ha posat Sabadell a l’escena científica global, sinó que també té l’ambició d’abordar reptes reals de salut, com el desenvolupament d’un biosensor per a la detecció precoç de malalties neurodegeneratives. Va tornar de París, on es va celebrar el certamen, amb medalla de bronze, per davant de centenars de facultats del món.
Ángeles Mañas, impulsora casa Ratolí Pérez
Ángeles Mañas és protagonista del 2025 per la seva capacitat de transformar la quotidianitat en màgia al barri de la Concòrdia de Sabadell. Ha creat la casa del Ratolí Pérez a la façana de casa seva: ha importat a la nostra ciutat un model que triomfa a Madrid. Un detall artístic que passa gairebé inadvertit, però que ha portat molts mesos de feina i fascina petits i grans, i demostra la seva passió per les manualitats i per mirar el món amb ulls d’infant. A més, l’Ángeles combina aquesta creativitat amb una trajectòria activa en la vida cultural local: ha publicat llibres, col·labora amb mitjans de comunicació i també guarneix cada any casa seva durant el Nadal perquè tothom pugui gaudir de la seva imaginació. La seva energia constant i el seu esperit innovador la converteixen en una figura inspiradora del barri de la Concòrdia i de Sabadell.
Josep Martínez Valencia, alcalde de Badia del Vallès
Josep Martínez Valencia ha estat un dels alcaldes més actius de la comarca el 2025. L’ocasió s’ho mereixia. “Ha estat frenètic”, admet, després del seu primer any sencer al capdavant del Govern local. La celebració del cinquantè aniversari de Badia del Vallès ha omplert l’agenda d’activitats. “Volem posar Badia en el mapa i acabar amb l’estigma”, s’ha cansat de repetir. Una de les cites més destacades va arribar el 23 de juny, quan els Reis d’Espanya van viure un bany de masses en la seva visita. El 2026 promet ser el de la retirada de l’amiant. “No ens aturem!”, ha avisat darrerament el jove polític.
Mercè Martínez, actriu prolífica
Sembla que hagi passat molt més d’un any en la vida de Mercè Martínez, a qui l’etiqueta professional d’actriu se li queda curta. Té una llarga i consolidada trajectòria a televisió i als teatres, per tant, no és res nou que sigui un dels talents comunicatius del país i que estigui implicada en diversos projectes. Però és que el 2025 ha estat un any destacadament prolífic per a ella. I, sobretot, ha fet riure, intrigar, plorar i emocionar molts milers de catalans. Teatralment, ha rondat 18 poblacions amb l’obra El Tigre, de Ramon Madaula, sumant 10.000 espectadors en 46 funcions i una tercera temporada a Barcelona, al Teatre Aquitània. Mentrestant, amb el seu rol protagonista al Com si fos ahir, ha tingut el país enganxat les tardes a 3CAT. Ens ha encomanat el seu riure a La Renaixença, el programa de ràdio i tele dirigit per Peyu i estrenat el setembre a Catalunya Ràdio. I hi ha hagut més projectes: darrerament l’hem escoltat cantar al disc de la Marató una versió de Walking on sunshine amb La Ludwig Band. A més, va estrenar al Teatre Condal el concert del musical Tots els nens creixen, amb música d’Andreu Gallén per reviure la Barcelona del 1992. Per al 2026, només podem desitjar que més dels seus projectes passin per Sabadell.
Josep Oliu, premi al suport al teixit empresarial i social de Sabadell
El president del Banc Sabadell i de la seva Fundació, el banquer sabadellenc Josep Oliu va ser guardonat amb el premi al suport al teixit empresarial i social de Sabadell, en la primera edició de la Nit del Teixit Empresarial, per la seva implicació en el creixement econòmic i social de la ciutat.
Des de l’any 1999 n’és el president i al llarg d’aquestes més de dues dècades ha mantingut el seu compromís amb el desenvolupament econòmic, cultural i social de la ciutat i les seves entitats, recolzant diverses iniciatives. Paral·lelament, Oliu tanca un 2025 històric, amb final feliç. Amb el seu lideratge i el suport de l’accionariat, el Banc Sabadell ha aconseguit mantenir la seva independència, tot i l’intent del BBVA de posar fi a més de 140 anys d’història, i continuar el seu camí en solitari, amb resultats rècord i bones perspectives per al futur.
Nieves Peiróm cinercuabt de Ca n'Oriac
Si hi ha una persona que pot representar el batec del comerç de barri, ella és Nieves Peiró, comerciant de l’avinguda de Matadepera. Ha estat una de les protagonistes del 2025 per la seva capacitat de convertir el comerç local en una eina de solidaritat i cohesió social. Els dies 28 i 29 de novembre va organitzar unes jornades de tatuatges solidaris per ajudar la Vega, una nena que ha superat un càncer, aconseguint una resposta ciutadana massiva: 280 tatuatges, rifes solidàries i una recaptació total de 4.000 euros, mai abans vist al barri. Més enllà d’aquesta iniciativa, Peiró impulsa de manera constant activitats per dinamitzar el barri de Ca n’Oriac, com la Festa de la Primavera a les Galeries, per reivindicar el paper del comerç de proximitat.
Núria Pérez i Paco Querol, ànimes del 9 de la Borriana
Sabadell tindrà una mica menys d’ànima gastronòmica –a l’espera que una bona proposta l’ompli– després de l’adeu d’un restaurant tan estimat com és el 9 de la Borriana. Han estat 20 anys de projecte de Núria Pérez –als fogons– i Paco Querol –a la sala–. La parella, que es va jubilar el novembre, tenia un únic desig, ser recordats pels seus plats. No s’esborraran fàcilment de la memòria col·lectiva els seus peus de porc, el sashimi de toro, la coca d’anguila, els filets i els canelons. Han sigut un exemple, no només per distingir-se a través de la bona cuina i de tractar com a famíla la clientela. Van deixar les feines de banquers després de 30 anys per arriscar-se, van aplicar els coneixements adquirits, es van formar, van pensar i repensar el model de restaurant, s’han adaptat a diverses crisis, han cuidat el projecte amb amor, han deixat passar modes i s’han mantingut fidels a la seva filosofia.
Jordi Roig, arqueòleg
L’arqueòleg sabadellenc Jordi Roig fa anys que ressegueix el traçat de la ciutat medieval de Sabadell. 2024 i 2025 han estat anys molt prolífics per investigar aquest àmbit. Roig explica que “aquest any especialment, però també l’anterior, pel què fa a la vila medieval han estat possible fer intervencions amb aportacions rellevants”. Sobretot, destaca el valor d’aquestes actuacions per “restaurar, museïtzar i difondre” la història de la ciutat, amb accions que s’han acabat de materialitzar aquest 2025 amb punts on es pot veure com era la muralla medieval com són a la via de Massagué, davant de la Puríssima; al raval de Dins cantonada Mare de Déu de les Neus i al carrer de Sant Joan, 12. En el primer cas, a peu de carrer; en els altres dos, visible en els establiments que s’hi han obert, però que han hagut de conservar aquest patrimoni.
Miquel Àngel Seguí, president del Comitè d’Ètica d’Investigació amb Medicaments del Taulí
El doctor Miquel Àngel Seguí, president del Comitè d’Ètica d’Investigació amb Medicaments (CEIm) de l’hospital Parc Taulí, ha liderat un òrgan que l’últim any va ser el que més assajos clínics va avaluar a Catalunya i el tercer de tot l’Estat, segons dades de l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris. Prop d’un 10% dels assajos clínics que es valoren a Espanya passen per Sabadell. Unes xifres de rècord. Oncòleg de formació, Seguí recorda que molts dels fàrmacs clau dels últims anys —especialment en àmbits com l’oncologia, la reumatologia, la psiquiatria o les malalties pediàtriques rares— han estat revisats pel CEIm del Taulí abans d’arribar al mercat. Amb l’ètica com a eix central, el comitè vetlla perquè la recerca avanci sense perdre de vista la seguretat, la informació i els drets dels pacients, consolidant el Taulí com un actor clau en el desenvolupament dels medicaments del futur.
Janna Sobrepera, exjugadora d'handbol de l'OAR
Un dels grans èxits esportius de l’any en clau sabadellenca va ser l’ascens a Divisió d’Honor Or de l’OAR Gràcia femení. L’entitat, no obstant això, es va veure obligada a renunciar a la plaça per temes econòmics, tancant una etapa d’èxit amb la sortida de diverses jugadores i l’entrenadora Carol Carmona. Una de les figures clau d’aquesta etapa al club gracienc va ser Janna Sobrepera, màxima golejadora de l’equip en les tres temporades que s’ha lluitat per l’ascens. “Feia un parell de temporades que ho pensava, però sempre m’acabava animant. La càrrega de feina, estudis i entrenaments em va fer veure que era el moment”, assegura. La sabadellenca va arribar a Gràcia el 2022. “Si pogués tirar enrere, tornaria a escollir l’OAR. M’ho he passat molt bé aquí. És un club molt familiar, a la pista complim, però també per tot el que hi ha darrere”. Ara, una nova vida fora de la pista.
Oriol Vinyals, doctor 'honoris causa' per la UPC
El novembre passat, el sabadellenc Oriol Vinyals (Sabadell, 1983) la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC) el va investir ‘honoris causa’, com a reconeixement del talent i la innovació constant, així com l’impacte global de la recerca d’un dels experts internacionals més reconegut en el camp de la intel·ligència artificial.
Vinyals ha contribuït de manera decisiva al progrés del deep learning amb innovacions com la creació del model seq2seq, noves tècniques d’aprenentatge automàtic com el knowledge distillation o la plataforma TensorFlow, que han transformat la traducció automàtica, el reconeixement de veu i la visió per ordinador. Va contribuir al desenvolupament d’AlphaStar, un algorisme capaç de competir i guanyar al campió mundial en el videojoc StarCraft II, una fita en el món de la intel·ligència artificial que va ser portada de la revista científica Nature. El 2016, va ser escollit per la revista MIT Technology Review com un dels 35 joves menors de 35 anys més innovadors, l’únic científic espanyol inclòs en aquesta llista. Actualment, ocupa el càrrec de vicepresident de Recerca a Google DeepMind.
Emma Vilarasau, actriu santcugatenca, guanyadora de diversos premis
El 2025 va començar en gran per a Emma Vilarasau. L’actriu va guanyar prestigiosos premis, entre els quals un Feroz i un Gaudí, per la seva magistral interpretació a ‘La casa en flames’. Més enllà de les moltes nominacions i el reconeixement de la crítica en el món audiovisual, la santcugatenca ha tingut l’honor aquest any de rebatejar un equipament municipal que ja porta el seu nom: el Teatre-Auditori Emma Vilarasau. Homenatges a la seva trajectòria que ha utilitzat com a altaveu per llançar missatges reivindicant el paper de les dones i contra un edatisme vigent encara en algunes institucions.
31 FAM, referents del panorama musical català
31 FAM haurà de constar a les pàgines de la història de la música catalana. Van ser pioners desacomplexats explicant la seva vida de postadolescents –sobretot festes i desamors– a milions de joves en català i amb una cuirassa electrònica que emulava els grans artistes urbans del món. La resta de grups van transitar a rebuf el camí que havien obert un remot 2016. Sis àlbums després no han canviat l’esperit, però són més madurs, i les seves cançons són petites peces d’enginyeria. Havent trepitjat tots els grans escenaris, ara marquen el rumb distingint-se de tot el que hi ha en el panorama amb R31, molt més que un àlbum, un concepte creatiu només a l’abast de talents descarats que s’arrisquen per triomfar. Des d’aquestes pàgines proposem el que hauria de ser una obvietat: 31 FAM ha de ser el concert estrella de la Festa Major 2026.
