Salvador Illa, en el missatge de Nadal: "El 2025 ha estat un bon any per Catalunya”

El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha aprofitat el seu missatge institucional de Nadal per fer una crida a la cohesió social, la responsabilitat col·lectiva i la defensa dels valors humans com a pilars fonamentals del present i el futur de Catalunya. En el tradicional discurs institucional del president, Illa va posar l’accent en la capacitat del país per afrontar reptes compartits al llarg de l’any i va voler remarcar alguns punts que han estat clau durant el 2025, arreu del territori. Ha valorat positivament la reacció dels catalans davant de nous brots sanitaris “com en els casos de la dermatosi nodular i de pesta porcina”, deia. Illa, a part, ha expressat el seu orgull per la manera com la ciutadania “s’ha posat al lloc de l’altre” i ha "sumat esforços", i ha remarcat la importància de reconèixer la feina quotidiana de sectors com l’agricultura, el comerç de proximitat o la pesca. En aquest sentit, ha subratllat el valor de l’esforç que suposa tirar endavant “una família i una llar”.
En l’àmbit europeu, Illa ha advertit que Europa viu un moment “crucial” en què està en joc el model de convivència democràtica, de prosperitat compartida i els valors que en sustenten els fonaments. Ha defensat que “Europa, Espanya i Catalunya es construeixen des de cada barri i cada poble”, i ha apel·lat a la implicació ciutadana en què això continuï així. Segons Illa, actuar amb humanitat implica “acollir i integrar, defensar l’estat del benestar, garantir l’accés a l’habitatge, oferir ajuts socials i assegurar la dignitat, la seguretat i la convivència als barris”, allunyant-se, així, d’assenyalar els més vulnerables.
Record de les víctimes
El president ha destacat l’”empatia, la solidaritat i la responsabilitat” com a trets definitoris de la societat catalana enguany. Segons ha afirmat, aquests valors s’han fet evidents en la resposta col·lectiva davant de diverses emergències, “com els incendis a la Noguera, la Segarra i l’Urgell, o les inundacions a les Terres de l’Ebre”. També ha tingut paraules de record per a les víctimes del darrer any, especialment pels bombers morts en acte de servei a Santa Susanna i Paüls, així com pels veïns d’Agramunt que van perdre la vida durant els incendis de l’estiu.
Alhora, ha valorat la tasca incansable de tots els serveis d’emergència i seguretat de Catalunya, així com del conjunt de servidors públics dels àmbits de la salut, l’educació, el món social i la cultura. “El 2025 ha estat un bon any per Catalunya. Tenim, és clar, molta feina per fer. I el més important, tenim la voluntat i el compromís de fer-la. Estic convençut que el 2026 serà encara millor. Moltes gràcies, molta sort i molt bon any a tots i a totes”, ha sentenciat Illa.