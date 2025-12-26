L'edifici La Granja tindrà 21 habitatges

El ‘nou’ edifici La Granja, a la cantonada dels carrers de l’Escola Industrial i Jovellanos (Centre), està previst que tingui 21 habitatges, 22 aparcaments, 5 locals comercials i 21 trasters. Així es desprèn de la llicència d’obres que es va aprovar el passat dilluns en la Junta de Govern Local, segons han confirmat fonts municipals al Diari.
Es tracta d’un edifici protegit, amb suports instal·lats des de l’agost a la façana per conservar-ne lapart protegida, de planta baixa i pis, que s’integrarà en la nova construcció. L’edifici data de 1870 i arquitecte desconegut. A causa del mal estat en què es trobava l’edificació, la propietat va sol·licitar a l’Ajuntament la declaració de ruïna, que va ser rebutjada a mitjans d’octubre de l’any passat. La protecció també incloïa la caixa d’escala i els forjats.
Fonts municipals van detallar al D.S. que la denegació es justificava en considerar que l’immoble es podia rehabilitar, com finalment succeirà. “El cost econòmic de reparació dels danys dels elements de la finca no és superior al 50% del cost de construcció de nova planta d’un immoble de característiques similars quant a la dimensió, l’ús i la qualitat, fent servir tecnologia i materials actuals”, van assenyalar. En aquests moments ja ha finalitzat l’estudi arqueològic previ a l’inici de la construcció, que es podrà començar en els pròxims mesos.
Dos establiments històrics
La transformació de l’edifici, doncs, s’ha anat tramitant lentament, ja que el projecte també es va avaluar a la taula de patrimoni. A banda, els dos principals establiments que hi havia en planta baixa van haver d’abaixar la persiana en finalitzar els seus contractes.
El 13 de març del 2025 passarà al record com el dia que La Granja Urpí va tancar, amb l’esperança que algun dia pugui reobrir, segons com es donin les circumstàncies, tal com va comentar el seu gerent, Pere Urpí. De moment, la família Urpí s’ha concentrat en el bar del Bar Belles Arts, al passeig de Manresa.
D’altra banda, el bar-restaurant El Toc al 2 va plegar abans, a final de setembre de 2024, quan va poder evolucionar el projecte amb una nova proposta, el restaurant L’Intrèpid, al carrer de Sant Quirze.