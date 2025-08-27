ARA A PORTADA

Sabadell

La façana de l'edifici La Granja ja té instal·lats els suports que la protegiran

La futura promoció d'habitatges i locals integrarà aquesta part característica de la cantonada entre els carrers de l'Escola Industrial i Jovellanos

  • Façana de la Granja, amb els suports de la façana -
Publicat el 27 d’agost de 2025 a les 11:44

La part de la façana protegida de l’edifici La Granja ja té instal·lats els suports que han de permetre conservar-la i integrar-la en l’edifici que s’hi aixecarà a partir de les pròximes setmanes, passat Festa Major. Es tracta de la cantonada dels carrers de l’Escola Industrial i Jovellanos, que conserva tant la part de la planta baixa del que era l’entrada a la Granja Urpí com el balcó central i els dos laterals –un a cada banda– del primer pis.

La resta de l’edifici, per exemple, el que havia sigut el restaurant El Toc al 2, ja és història i es preveu que allà s’hi construeixi aixecar una nova construcció que combinarà locals comercials amb habitatges. Fruit de l’acord entre l’Ajuntament de Sabadell i la propietat de la finca per poder aprovar la llicència d’obres, s’ha conservat aquesta part de la façana de l’edifici, que data de 1870 i arquitecte desconegut. S’ha conservat perquè està protegida en el pla de protecció del patrimoni arquitectònic local.

A causa del mal estat en què es trobava l’edificació, la propietat va sol·licitar a l'Ajuntament la declaració de ruïna, que va ser rebutjada a mitjans d’octubre de l’any passat. La protecció també incloïa la caixa d’escala i els forjats. Fonts municipals van detallar al D.S. que la denegació es justificava en considerar que l’immoble es podia rehabilitar, com finalment succeirà parcialment. “El cost econòmic de reparació dels danys dels elements de la finca no és superior al 50% del cost de construcció de nova planta d’un immoble de característiques similars quant a la dimensió, l’ús i la qualitat, fent servir tecnologia i materials actuals”, van assenyalar. Un cop acabi l’enderroc i s’hagi buidat la runa de l’interior de la finca es continuarà amb la construcció del nou edifici.

Notícies recomenades