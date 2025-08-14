El calendari de renovació de la Gran Via, llest: com t'afectaran les obres?

La Gran Via serà renovada per parts. Entre els pròxims 18 i 22 d'agost, es duran a terme els treballs de reparació del paviment a diversos trams de la carretera, però de manera esglaonada. Arran de l'elevada afluència de circulació que té la Gran Via, l'Ajuntament ha decidit fer-ho de manera esglaonada "per minimitzar les molèsties" i afectaran diversos trams, però no tota la via alhora.
Els treballs inclouen dins del pla de manteniment i millora de ferms i voreres i es preveu una durada de cinc dies, sempre que no hi hagi alteracions en la meteorologia -que tot apunta que no arran de l'arribada d'una nova onada de calor-. Les intervencions iniciaran a les 7 h i acabaran al vespre o a la nit del mateix dia, en funció de com avanci. Per tant, cada dia es treballarà en una zona concreta de la Gran Via i s'haurà d'acabar per poder avançar de fase l'endemà.
Quines zones quedaran afectades cada dia?
Dilluns 18 d'agost: es tallaran els carrils centrals de la Gran Via entre l’avinguda de Matadepera i la plaça d’Espanya. A part, es preveu l’anul·lació temporal de les parades de bus de Berenguer el Gran i Alcalde Ribé.
Dimarts 19 d'agost: la intervenció afectarà el tram entre la plaça d’Espanya i el Taulí amb el tall dels carrils centrals de la Gran Via. Es mantindrà la circulació pels laterals per facilitar el pas de vehicles.
Dimecres 20 d'agost: s’actuarà entre el Taulí i la plaça de la Sardana amb afectacions als carrils centrals de la Gran Via, tallats a la circulació. Es permetrà el trànsit pels laterals.
Dijous 21 d'agost: els treballs es faran entre la plaça de la Sardana i el carrer de Buxeda amb el tall dels carrils centrals de la Gran Via. Afectació puntual a la cruïlla amb Joaquim Blume, on el trànsit es desviarà pel carrer de Bernat Metge.
Divendres 22 d'agost: la intervenció es concentrarà entre el carrer de Martínez de la Rosa i el carrer de Joaquim Blume en sentit nord, i el carrer de Buxeda en sentit sud. Es tallaran alguns carrils de la via i el trànsit es desviarà pels carrers de Bernat Metge i Sant Ferran. També quedaran anul·lades de forma temporal les parades de bus de Jocs Florals i Maria Aguiló.