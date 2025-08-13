ARA A PORTADA
Del Marc i la Paula al Mateo i la Sofia: aixi han canviat en 20 anys els noms dels nadons al Vallès Sergi Gonzàlez Reginaldo
Leo queda desbancat i Maria continua liderant: aquests són els noms més posats a Sabadell l'últim any Sergi Gonzàlez Reginaldo
De Colòmbia a Sabadell per plasmar la ciutat al paper: "No sempre cal anar a grans capitals" Jan Cañadell Puigmartí
Dos estudiants de Sabadell reben el premi a millors expedients de batxillerat
Es tracta d'uns guardons que atorga anualment la Generalitat als estudiants que han obtingut la millor nota