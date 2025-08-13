ARA A PORTADA

Dos estudiants de Sabadell reben el premi a millors expedients de batxillerat

Es tracta d'uns guardons que atorga anualment la Generalitat als estudiants que han obtingut la millor nota

Publicat el 13 d’agost de 2025 a les 13:24
Actualitzat el 13 d’agost de 2025 a les 13:25

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat el nom dels guanyadors dels Premis Extraordinaris de Batxillerat del passat curs 2024-2025, un total de 48 alumnes. Sabadell s'ha colat en els guardons: Martina Alinque de l'institut La Vall i Juan Carlos Melgares de l'institut Vallès han estat distingits. El Govern dona així reconeixement a l’excel·lència dels estudiants que han superat segon de batxillerat el curs passat amb les millors qualificacions de Catalunya.

Aquests joves van dur a terme, el passat 25 de juny, unes proves comunes realitzades en diferents centres educatius. Es van presentar a les proves un total de 441 alumnes i n’han obtingut el guardó 48 -dels quals 26 provenen de centres de titularitat pública i 22 de centres concertats o privats-.

Qui pot fer aquests exàmens?

Per accedir a les proves els alumnes han d’haver cursat i superat els dos cursos de batxillerat, haver finalitzat aquests estudis a Catalunya i tenir una qualificació mitjana de tot el batxillerat igual o superior a 8,75.

Les proves per optar als Premis Extraordinaris de Batxillerat s'estructuren en tres parts. La primera consisteix en un comentari crític sobre un tema d’interès general de la realitat social, històrica o cultural. En la segona l’alumne ha d’exposar el propi punt de vista sobre un tema en la primera llengua estrangera cursada per l’alumne en el batxillerat. I en la darrera prova cal respondre qüestions proposades sobre la matèria de modalitat que ha triat l’alumne en fer la inscripció, en funció de la modalitat de batxillerat cursada.

