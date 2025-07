Les famílies d'El Cavallet fan pinya: "Volem que els nostres fills segueixin a la seva bressol de referència"

Famílies i treballadors de l'escola bressol El Cavallet de Sabadell es pregunten si aquesta serà l'última foto de família que es faran. La llar d'infants, amb 44 anys d'història a Gràcia, està condemnada a tancar aquest agost, després que la propietat anunciés que no renovaria el contracte de lloguer. Direcció fa setmanes que busca un nou local i les famílies continuen exercint pressió a l'administració, però no hi ha res lligat i el temps els juga en contra.

La decisió del tancament "va ser un impacte molt gran" per a moltes de les famílies, que han hagut de buscar una alternativa precipitadament. "M'he vist amb la necessitat d'inscriure la meva filla en un altre escola, a contracor, ja que mai havíem plantejat un canvi de centre", lamenta Laia Ruaix, mare d’una alumna que havia de començar I2 el curs vinent. Per la seva banda, Sandra Giraldo, en nom d'una altra família afectada, subratlla la importància de la continuïtat emocional dels infants, que ara quedarà segmentada. "L'I2 és un curs crític, els petits ja són molt més conscients i pateixen molt més els canvis", afirma. "És el seu entorn de referència, on ells ja coneixen els educadors, els espais i la dinàmica del centre", afegeix Ruaix.

No tiren la tovallola i volen "més implicació institucional"

Fonts municipals exposen que "s'ha estat acompanyant i donant suport a aquest projecte educatiu, no només des del vessant educatiu sinó també des d'altres serveis municipals per orientar-los sobre diferents qüestions a tenir en compte". I el consistori referma la seva voluntat de seguir fent aquest seguiment.

Tanmateix, les famílies ho veuen insuficient. "Reiterem que l'Ajuntament ajudi El Cavallet a trobar un nou local perquè no és gens fàcil, i encara menys en una zona tan tensionada com el barri de Gràcia", diu Giraldo. "Tot i tractar-se d'una iniciativa privada, considerem molt important el suport institucional", replica Ruaix. Paral·lelament, les famílies s'han posat en contacte amb els advocats del llogater actual per negociar un any més de contracte i així tenir més marge per cercar un nou espai.

Una cerca a contrarellotge i amb molta lletra petita

"Teníem un local quasi lligat, però a última hora van fer-se enrere", exposa Begonya Molas, directora de l'escola. Des que va assabentar-se que hauria d'abandonar el local actual, Molas ha estat buscant espais per donar continuar el projecte. Però no hi ha res damunt la taula. Segons detalla, no és fàcil buscar un espai amb les característiques per a acollir una escoleta. S'han de complir un reguitzell de requisits, com incorporar un pati, per exemple. La majoria d'immobles no compleixen totes les característiques i en alguns casos caldria fer obres "inassumibles" per l'escola.

La directora del centre admet que "ja anem tard", però insisteix que la voluntat és la de donar una nova vida al projecte. "Si no arribem a setembre, obrirem a l'octubre o al novembre. Ho continuarem intentant, amb l'ajuda de l'Ajuntament, amb aquest local que ja vam trobar. I si no, seguirem buscant espai", conclou.

Demanen el canvi d'usos d'un local

Famílies i equip directiu han explorat més opcions per salvar el projecte. Una de les propostes que van fer arribar a l’Ajuntament era la possibilitat de canviar l’ús de la coneguda plaça del Fantasma –entre els carrers de Cellers, Viladomat i Roger de Flor–. "Vam preguntar si es podia fer aquest canvi per passar de lleure a educatiu i així poder-ne llogar una part. Vam trobar un local que donava sortida a la plaça, que ara està tancada", explica Jonatan López, pare d'una alumna del centre. López reconeix que hi ha hagut diàleg amb el consistori, però que la resposta, de moment, ha estat una negativa.