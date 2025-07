Ensurt per una fuga de gas en un habitatge a Sol i Padrís

Ensurt aquest migdia en un habitatge situat al carrer d'Alguersuari i Pascual, al barri de Sol i Padrís. Una dona s'ha deixat el gas obert i els veïns han avisat els Bombers per l'olor. El cos s'ha presentat a l'immoble i han pogut ventilar i rehabilitar el lloc ràpidament.

També s'ha desplaçat fins al lloc una unitat mòbil del Servei d'Emergències que ha atès la dona resident al pis, que es trobava marejada, no per inhalació de gas sinó per l'angoixa de la situació quan s'ha adonat del succés. No s'han hagut de lamentar danys personals ni materials i tot ha quedat en un petit ensurt.