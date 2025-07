Sabadell En Comú Podem reclama més refugis climàtics a l'estiu

Sabadell En Comú Podem vol que cada districte tingui un refugi climàtic. “Com a mínim un”, reclamen els seus regidors, Joan Mena i Alejandra Sandoval, que aquest dimecres han presentat la moció amb la qual defensaran aquesta proposta al ple de juliol, dilluns que ve, dia 28. Serien equipaments com centres cívics, biblioteques, complexos de gent gran, etc., que han de permetre a la ciutadania resguardar-se de la calor en llocs amb bona ventilació i aire condicionat. La proposta dels comuns inclou que aquests equipaments tinguin un horari d’obertura ampli, de 9 h a 23 h, i comptin amb un programa de dinamització per als usuaris, a l’estil dels Patis Oberts de les escoles. Alhora, insisteixen en la importància que estiguin oberts durant els mesos de juliol i agost.

El portaveu del grup, Joan Mena, assenyala que “tenim molts equipaments que tanquen a l’agost i hi ha molta part de la ciutadania que no pot marxar de Sabadell”.

La moció proposa set acords en total, com incrementar l’ombra artificial allà on no sigui possible plantar-hi arbres per aconseguir ombra natural. En el cas de places com les del Pi, la Llibertat, del Treball, de la Creu de Barberà, de la Sardana, de Karl Marx o al voltant del Mercat Central, els proposants suggereixen col·locar tendals i carpes de grans dimensions per crear ombra.

La regidora Alejandra Sandoval ha afegit que és important que es faci difusió d’aquests refugis climàtics perquè la ciutadania els conegui i utilitzi. “Cal una correcta senyalització, fer pedagogia suficient perquè ho entengui tothom i que tothom sàpiga que hi ha espais per gaudir, descansar i estar segurs”, va dir, i, alhora, que siguin accessibles, per la qual cosa insisteix que s’estudiï adequar els itineraris dels autobusos urbans per garantir un accés fàcil als diferents refugis climàtics de la ciutat.

Sandoval també ha assenyalat que cal garantir la protecció de la salut laboral del personal municipal exposat a altes temperatures per evitar situacions com la mort d’una treballadora del servei de neteja de Barcelona. “La prevenció és clau perquè això mai més es pot tornar a repetir. La situació actual és greu”, ha dit.