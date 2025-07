Més pressupost a les bressol de Sabadell: quines millores es preveuen?

L’Ajuntament de Sabadell portarà al Ple d’aquest dilluns l’expedient de contractació per adjudicar la gestió de les onze escoles bressol municipals a partir del curs 2026-2027. El nou contracte, amb una durada inicial de dos cursos prorrogables per tres més i un valor estimat de 39,2 milions d’euros, suposaria un augment anual d’1,1 milions respecte al pressupost actual, passant dels 6 als 7,1 milions d’euros.

Més places perquè cada any infants queden fora

Aquest increment permetria aplicar diversos canvis. D’una banda, es preveu ampliar en 25 les places del grup I2 (infants de dos anys), millorar la cobertura d’atenció a les famílies i reorganitzar el funcionament intern dels centres. Una de les principals modificacions afecta les condicions laborals de les 165 professionals que treballen a les escoles bressol. El plec de clàusules incorpora una actualització salarial d’entre el 14% i el 24% en funció de la categoria, segons el nou conveni: direccions, tutores, tècniques de suport i psicopedagogues. Aquest curs, per exemple, un total de 350 famílies han quedat en llista d'espera.

Altres millores, de gestió o menjador

També es contempla que les direccions es dediquin plenament a tasques de gestió i organització, així com un increment del personal administratiu. El contracte incorpora igualment la figura d’una segona estudiant en pràctiques d’FP dual per centre, que haurà d’estar acompanyada per una mestra amb experiència.

Pel que fa al funcionament dels espais, es revisen les ràtios de menjador i es defineixen per primer cop les de l’espai de descans. A més, s’incorporen quatre espais familiars, que ja s’havien iniciat amb l’anterior contracte però ara queden definitivament integrats al servei. Aquests espais són oberts a famílies usuàries i externes, i tenen per objectiu oferir suport en qüestions de criança.

El nou contracte també preveu un canvi en la gestió del manteniment dels centres, que passaria a assumir directament el Servei de Manteniments municipal. Finalment, s’hi afegeix la participació de les escoles bressol en el projecte Recooperem, que promou la reutilització d’aliments per reduir el malbaratament.