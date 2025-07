Instal·laran aire condicionat a les bressol de Sabadell, després de l'allau de queixes per altes temperatures

Famílies i professionals han alçat la veu aquesta setmana per la calor "sufocant" als centres. L'Ajuntament mou fitxa a les bressol i a les escoles no hi ha novetats, es manté la instal·lació de ventiladors de sostre

L’Ajuntament de Sabadell es compromet a instal·lar aire condicionat a totes les escoles bressol municipals. Al llarg d'aquest dijous, tècnics municipals visitaran les bressol públiques per comprovar quina és la situació in situ i avaluar les mesures a implementar amb l'impacte més immediat. Fonts municipals han exposat que en els propers dies es concretarà el calendari i la inversió prevista.

La notícia arriba després que aquest mitjà es fes ressò dimarts de denúncies de famílies i docents per les altes temperatures a les aules. Famílies de les escoles bressol exposaven que ni els ventiladors ni els tendals havien estat suficients i demanaven més recursos per climatitzar els espais. "Hi ha lactants i nadons de mesos, són especialment vulnerables", reivindicava Dèbora Elias, de l'AFA del CEIF Can Puiggener. En aquest centre, per exemple, s'han arribat a registrar temperatures de més de 30 graus. I al CEIF Joaquim Blume, les famílies van arribar a registrar-ne 35. Per la seva banda, l'Ajuntament reconeix que els bioaires que es van instal·lar a les bressol municipals "no tenen capacitat per rebaixar prou la temperatura en onades de calor com la que estem vivint".

El Consistori compta amb partida pressupostària per fer aquesta inversió i s’està establint el sistema de contractació per fer-la de la manera més àgil possible. Al llarg dels propers dies l’Ajuntament es posarà en contacte amb les escoles bressol per explicar quin serà aquest sistema. I mentre arriben els nous sistemes, s’estudiaran mesures alternatives.

La temperatura registrada al Joaquim Blume, el dilluns a la tarda

I a les escoles?

El malestar per la calor també es viu a les escoles de Sabadell. Sobretot durant els mesos de juny i setembre; i ara que hi ha casals d'estiu en marxa. Famílies de primària lamentaven aquesta setmana en declaracions al DS que "els infants surten vermells de l'escola" i criticaven amb duresa la suspensió del ple municipal de dilluns per una avaria en l'aire condicionat. "Que vinguin a les aules!", manifestaven en to indignat diversos internautes a les xarxes socials. Igualment, les famílies alerten de temperatures superiors als 30 graus a primera hora del matí.

En aquests centres, l'Ajuntament mantindrà el pla que ja s'havia anunciat: dos ventiladors de sostre per aula i en espais com el menjador. I sosté que el mes de juliol començarà la col·locació de tendals als patis. Algunes agrupacions de famílies, com la del Nostra Llar o la de l'Enric Casassas, denunciaven que havien hagut de sufragar anys enrere la instal·lació d'aparells de climatització i lamenten que les mesures municipals arriben tard.