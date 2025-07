Actuació dels bombers a Sabadell per un possible despreniment d'una façana a un carrer del Centre

Dues dotacions han revisat l'edifici per prevenció

Els Bombers de la Generalitat han actuat aquest matí al carrer de la Indústria per prevenir el despreniment d'una façana que presentava una anomalia. El cos ha rebut l'avís a les 10:03 h i dues dotacions s'han desplaçat ràpidament al lloc dels fets per revisar que tot estigués correctament i els vianants que transiten per aquest carrer del Centre ho facin amb les millors garanties.

La rajola, situada entre el tercer i el quart pis del número 18 del carrer, ha estat assegurada pels bombers després d'una revisió que encara s'està duent a terme. Una de les dotacions ha abandonat la zona una vegada s'ha pogut confirmar que el problema no anava a més i, segons informen des del mateix cos, encara n'hi ha una treballant a hores d'ara per acabar de resoldre la situació del tot.