El comerç del centre de Sabadell fa pinya per reforçar l’ús del català

L'entitat Sabadell Comerç Centre i el CNL uneixen esforços per revertir la davallada de l’ús del català als establiments de Sabadell

Sabadell Comerç Centre i el Centre de Normalització Lingüística (CNL) de Sabadell han iniciat una col·laboració per reforçar la salut del català als comerços, locals de serveis i establiments de restauració del centre de la ciutat. L’aliança s’ha formalitzat amb la signatura d’adhesió de Sabadell Comerç Centre a la xarxa d’entitats del programa Voluntariat per la llengua, en un acte protagonitzat per Eva Fernández, presidenta de l’entitat comercial, i Elisabet Palomés, directora del CNL de Sabadell.

L’acord neix com a resposta a les dades de l’estudi Ofercat, que analitza la presència del català en l’àmbit comercial i que el novembre del 2024 va evidenciar un retrocés en l’ús del català, tant en la retolació com en l’atenció oral, especialment en la llengua de salutació a la clientela. Davant d’aquest context, l’objectiu és promoure l’ús de la llengua catalana entre els més de 120 establiments associats a Sabadell Comerç Centre a través de diverses accions informatives i de formació.

La primera fase del projecte consistirà a informar els comerços de l’adhesió a la xarxa del Voluntariat per la llengua i dels serveis que ofereix el CNL. A partir d’aquest estiu i durant la tardor, tècnics de normalització lingüística visitaran els establiments per explicar-los les opcions disponibles per millorar la presència del català als seus negocis.

Entre les accions previstes, destaca la difusió de la legislació lingüística vigent, amb informació sobre els drets dels consumidors i les obligacions en matèria de retolació; la possibilitat que els comerços s’adhereixin individualment al Voluntariat per la llengua amb el compromís d’atendre d’entrada en català i no canviar de llengua si el client continua parlant-lo, encara que amb dificultats; i el servei d’assessorament lingüístic gratuït, que permetrà revisar textos breus com cartells o menús.

Una altra eina clau serà el programa Comerços aprenents, que ofereix formació bàsica en català al mateix establiment per a treballadors que no tenen coneixements de la llengua i que fan atenció directa al públic.