Més d'un centenar de veïns fan fora "uns ocupes conflictius" del sud de Sabadell

Nit llarga a les Termes. Més d'un centenar de veïns van concentrar-se a les portes d'un local ocupat per fer fora els individus que hi residien. En concret, residents del sud de Sabadell es van plantar la nit de dimecres a les portes d'un local de la ronda de Santa Maria, a l'alçada del número 22, després de poc més d'una setmana de conflictes. "Hem vist armes blanques, baralles, han robat veïns, intimidaven a la gent i perseguien noies", sostenen alguns veïns afectats.

Els ocupes es van instal·lar per Sant Joan, assenyalen fonts veïnals, i es van enfrontar al propietari del local quan els va voler fer fora. La tensió entre veïns i ocupes van escalar fins el punt que residents de la zona van decidir fer pressió durant la nit per expulsar-los. Els crits i corredisses es van allargar unes hores, que va alertar altres residents que s'hi van sumar. Els Mossos, segons apunten testimonis dels fets, van acordonar la zona i es van endur detinguts dos ocupes, una notícia que celebren els veïns. "Esperem que no tornin", sostenen. L'actuació es va allargar fins les dues de la matinada.

Veïns del sud fan fora uns ocupes conflictius

Els veïns i veïnes de La Creu de Barberà i Les Termes fa uns dies que alerten d’un "augment de la violència" als barris durant les darreres setmanes. Segons expliquen, s’han produït baralles al carrer, robatoris, intimidacions i fins i tot la presència de persones amb armes blanques, fets que estan generant “un clima de tensió”, especialment entre la gent gran i les famílies amb criatures.

Veïns han adreçat un comunicat on asseguren que la situació “és insostenible”, i han traslladat una sèrie de demandes urgents a les administracions, de forma preventiva. Entre les peticions hi ha un augment visible i regular de patrulles policials, la millora de l’enllumenat públic en zones, la instal·lació de càmeres de videovigilància on sigui legalment possible, la creació de canals directes de comunicació amb els cossos de seguretat i l’impuls de campanyes de sensibilització per afavorir la convivència.

Baralla per part d`uns ocupes conflictius a Sabadell

