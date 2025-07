Denúncia penal per l’estat del molí d’en Mornau de Sabadell, actualment en ruïnes

L’Entesa per Sabadell ha interposat una denúncia penal per un possible delicte contra el patrimoni històric i per prevaricació per omissió, arran de l’estat de degradació del molí d’en Mornau, declarat bé cultural d’interès nacional (BCIN) des de 2009. El Jutjat d’Instrucció número 2 de Sabadell ha admès a tràmit la denúncia, i la Fiscalia de Medi Ambient, Urbanisme i Patrimoni Històric ha iniciat diligències, segons va informar la formació en una roda de premsa ahir dimecres.

L’antiga fàbrica, situada al Parc Fluvial del riu Ripoll i també coneguda com a molí de Ca l’Estruc, data del segle XVI i és un dels pocs testimonis de l’evolució industrial de la ciutat. Malgrat la seva importància i protecció, el molí es troba actualment en estat de semi-ruïna, com ha explicat el Diari en diverses ocasions. L’Entesa ho atribueix a “la desídia i el desinterès tant de la propietat com del govern municipal”.

La formació assegura que la propietat “ha incomplert durant molts anys la seva obligació de mantenir l’immoble en bon estat, com obliga la legislació vigent” i apunta que “podria existir la intenció d’afavorir la ruïna de l’edifici”. Alhora, assenyala els governs de Sabadell i de la Generalitat per la seva actitud envers l’edifici: “L’Ajuntament de Sabadell i la Generalitat de Catalunya han fet deixadesa de les seves responsabilitats durant anys”.

En concret, l’Entesa ha denunciat fets destacables, com un esfondrament parcial de la coberta el desembre de 2022 i l’absència de mesures de protecció posteriors. Critiquen que, tot i els decrets municipals emesos el 2023 i el 2024 instants a la propietat a executar obres de rehabilitació, a dia d’avui no s’ha sol·licitat cap llicència ni iniciat cap intervenció.

L’Entesa s’ha personat com a acusació particular i reclama que “es prenguin mesures urgents per garantir el bon estat del molí d’en Mornau”. La formació afirma que actua “davant la negligència dels qui ho haurien de fer i no ho fan” i denuncia que “tant la propietat com les administracions menystenen la preservació del patrimoni arquitectònic i històric”.

Llicència d'obres en tràmit

Des de l'Ajuntament fonts municipals destaquen que aquest mes de juny ha imposat una primera multa a la propietat per l'estat en què té el molí d'en Mornau i que i uns dies després la propietat va presentar una llicència d’obres majors per a l’execució de les actuacions requerides anteriorment, per tal de mantenir l'edifici en condicions de seguretat.

Les mateixes fonts del consistori defensen que "fa temps que som conscients de l’estat en què es troba aquest edifici", catalogat com a bé cultural d'interès nacional per la Generalitat de Catalunya, i mostra de la història de la ciutat. Des del consistori es recorda que s'han fet diversos requeriments perquè els propietaris mantinguin l'edifici. Els propietaris han mostrat la seva voluntat d'arribar a un acord amb l'Ajuntament per recuperar aquest espai i, des de fa un any treballen en el projecte de futur, que encara no s'ha donat a conèixer. "S’està treballant de manera coordinada amb l’Ajuntament amb el propòsit d’avançar en el projecte de rehabilitació del molí”, afirmaven darrerament fonts de la propietat al Diari.