Sabadell tindrà servei de bus nocturn en format prova pilot (de moment)

Sabadell tindrà un bus nocturn. Almenys, i de moment, en format prova pilot, tal com s’ha compromès el ple municipal. Sabadell en Comú Podem ha portat al ple d'aquest dimecres –instal·lat al saló del Teatre Principal per una avaria en la climatització en la sala de plens de l’Ajuntament– una moció per instaurar aquest servei en cap de setmana. El grup ha denunciat les dificultats actuals per desplaçar-se per la ciutat un cop finalitzat el servei d’autobusos, a les 22:30 h, especialment dissabtes i diumenges. La resta de grups municipals han vist amb bons ulls –tot i que amb matisos– la iniciativa i han fet prosperar-la, amb les abstencions de PSC i Junts. “És una proposta transversal per la ciutadania, TUS està molt ben qualificat per la ciutat, però volem més”, ha expressat Alejandra Sandoval, regidora dels comuns. “És una demanda crucial: hi ha gent que té feina nocturna, joves amb dret a l’oci, gent sense cotxe...”, ha afegit.

Un cop s’enceti la prova pilot, es farà un seguiment i una posterior valoració per prendre futures decisions. La tinenta d’alcaldessa de l’Àrea d’Espai Urbà, Mar Molina, ha recordat que està inclòs en el Pla de Mobilitat Urbana i que ara es dona únicament “servei amb línies interurbanes”. “S’haurà de plantejar l’impacte econòmic, també”, ha conclòs. També, sobre la dimensió econòmica, el regidor Lluís Matas (Junts) ha demanat a la resta dels grups facilitar els pressupostos quan s’hagin d’aprovar. “Ens hem d’arremangar tots”, ha afegit.

Més enllà: un servei diari?

A alguns grups municipals els ha quedat fins i tot curta la proposta. La regidora Cuca Santos (PP) va demanar “un servei diari”. “Presentarem una moció el setembre. La nostra visió és més ambiciosa”, ha dit. També la regidora Aurora Murillo (Crida) ha considerat “bàsiques aquestes línies nocturnes, i no parlem dels caps de setmana, també entre setmana”. Des de la perspectiva d’ERC, el regidor Santi Valls ha recordat que aquesta era “una assignatura pendent i celebrem que es presenti una mesura concreta” “És una inversió, no una despesa”, ha afegit.

En tenen els altres municipis?

Terrassa té bus de nit que ofereix servei divendres i dissabte –en horari de 22 h a 8:30 h–. Un dels elements més destacats és la possibilitat de sol·licitar parades intermèdies a dones, gent gran, menors de 16 anys i persones amb diversitat funcional. Barcelona, per la seva banda, disposa de la xarxa NitBus, amb 21 línies que operen entre les 22:20 h i les 6:00 h, amb una freqüència de 45 minuts.