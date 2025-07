Clam veïnal per un carrer més segur: “Costa molt travessar”

Veïns de la zona de la Serra d’en Camaró assenyalen el carrer de Manuel de Falla com “un punt de risc”

Veïns del barri de Serra d’en Camaró de Sabadell fa temps que denuncien la perillositat del trànsit al carrer Manuel de Falla i reclamen mesures urgents a l’Ajuntament. L’excés de velocitat dels vehicles, la manca de visibilitat als passos de vianants i la saturació d’aparcaments estan convertint aquest tram urbà en un “risc per a vianants i residents”.

“Tenim passos de vianants on els cotxes no redueixen velocitat ni s’aturen. A més, els vehicles aparcats —cotxes, furgonetes i campers— dificulten molt la visió. És impossible travessar amb seguretat”, denuncien diferents residents. Paradoxalment, el tram final del mateix carrer, des del final de Manuel de Falla fins la Via Alexandra, ja disposa de reductors de velocitat.

Un dels veïns afectats explica amb indignació que ha presentat múltiples queixes a l’Ajuntament a través dels canals oficials, però no ha rebut resposta. “Porto anys demanant reductors de velocitat per millorar la seguretat”, exposa en Xavi. Obdulia Jiménez, una de les portaveus de l’associació de veïns de Serra d’en Camaró corrobora que han rebut queixes d’aquest carrer i subratlla que “és perillós” perquè “la visibilitat és escassa”. Fonts de l'Ajuntament de Sabadell sostenen que al carrer Manuel de Falla, “els semàfors contribueixen a regular la circulació i reduir la velocitat”, però “es valorarà si cal incorporar reductors de velocitat o altres mesures”.

Jiménez assenyala, però, que no és només el carrer Manuel de Falla el que preocupa el veïnat: “La situació al carrer de la Serralada és igual de greu. Els vehicles travessen a gran velocitat per evitar el trànsit de Can Rull i Merinares. A més, aparquen a les cantonades, cosa que impedeix la visibilitat i fa encara més perillós circular-hi.”

Segons Jiménez, l’associació ha mantingut diverses reunions amb el consistori. Fins i tot es va proposar un canvi de sentit a la via, recolzat per un estudi de viabilitat. “Ens van prometre reductors de velocitat a l’octubre, però encara no hi ha res fet”, lamenta.

Els veïns reclamen mesures: instal·lació de reductors als trams més perillosos, senyalització clara de passos de vianants i una regulació més estricta de l’estacionament per garantir visibilitat. També aparcament exclusiu per a turismes per facilitar la visibilitat al pas de vianants.