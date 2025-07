Nova apagada elèctrica al centre de Sabadell

Diversos punts del centre de Sabadell s’han quedat sense electricitat aquest dimecres al migdia arran d’una avaria. L’apagada parcial ha estat a les 14:42 h i, tot i que no ha sigut un fet generalitzat a tota la zona, diversos establiments i domicilis pateixen les conseqüències de l’incident. Els tècnics estan intentant localitzar el focus del problema i intentant maniobrar la xarxa per tal de retornar la llum el nombre més gran de persones possible i que el problema afectés el mínim.

Inicialment, s’ha produït una escena que recordava el que va passar el 29 d’abril passat en l’apagada general. La imatge d’incertesa era molt semblant: tothom preguntant als locals del costat si era un problema propi o una incidència general. En aquesta ocasió, però, l’internet funciona correctament.

Estem treballant per ampliar la informació.