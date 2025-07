Sense ubicació per la fira d'artesans del Nadal: FANSA i Ajuntament no es posen d'acord

L'onada de calor del juliol no fa perdre d'horitzó de la programació del Nadal als artesans de la Fira d'Artesans del Nadal de Sabadell (FANSA), que busquen retornar les seves parades a la ciutat. FANSA continua sense ubicació per aquest Nadal: després de no aconseguir arribar a un acord, els artesans han decidit fer sentir la seva veu en el darrer ple municipal, on han denunciat públicament "la inacció" per garantir "el retorn d’una de les fires nadalenques més emblemàtiques de la ciutat". L'Ajuntament ha proposat dos espais alternatius que no ha convençut els artesans, que volen instal·lar-se a la Rambla. L’any passat, la fira ja no va poder instal·lar-se a causa de la negativa dels artesans a tornar a la plaça del Gas, espai que consideren inviable "després d’una davallada molt forta en les vendes" que van viure amb el trasllat a la nova ubicació, després d'anys al passeig de la plaça Major.

La proposta de FANSA, presentada a l’Ajuntament fa mesos, apostava per instal·lar la fira a la Rambla de Sabadell, entre els carrers República i Jardí, i també en un segon tram fins a Lacy. Segons la presidenta de l’associació, Mercè Vega, "es tracta d’un espai amb amplada suficient, compatible amb el pas de vianants i capaç d’acollir fins a 22 estands de productes artesans, sense dificultar les càrregues ni la mobilitat".

L'Ajuntament, però, defensa que la ubicació proposada a la Rambla no és viable per motius de seguretat i mobilitat. En una resposta oficial enviada als artesans afectats, el consistori apunta que l’afluència de gent durant la campanya nadalenca fa que no es pugui garantir un pas segur ni fluid per a vianants, compradors i venedors. També es descarta la proposta alternativa al carrer de Gràcia, per la circulació de vehicles i les obres actuals que han reduït l’espai útil.

Alternatives que no convencen

Com a alternatives, el consistori proposa espais com el carrer d’en Font, la plaça de l’Imperial o la mateixa plaça del Gas. Però des de FANSA insisteixen que cap d’aquests espais garanteix la visibilitat, el flux de visitants ni les condicions que els permetin recuperar el volum de vendes que els donava viabilitat com a projecte col·lectiu.

FANSA, en fotografia d'arxiu

DS

“No han acceptat les nostres propostes i han trigat tres mesos a donar-nos resposta. El que ens proposen no ens val”, denuncia Vega. L’associació destaca que han comptat amb el suport de tots els grups municipals. La situació deixa, ara com ara, la Fira d’Artesans del Nadal en suspens un any més.