L’ascensor de Can Puiggener pateix una nova avaria

L’ascensor que connecta el barri de Can Puiggener amb la Gran Via i el nucli de la Creu Alta torna a estar fora de servei, deixant centenars de veïns, especialment persones grans i amb mobilitat reduïda, sense un accés digne i segur per desplaçar-se fora del barri.

Segons confirmen fonts veïnals, la inactivitat de l’elevador, instal·lat el 2012 com a mesura per millorar la connexió d’aquest barri amb la resta de la ciutat, està afectant el dia a dia del veïnat. "Fa uns dies que no funciona, i això afecta molt especialment la gent gran", explica Pepi Torres, portaveu de l’associació de veïns de Can Puiggener.

Tot i que el tall actual és recent, la breu història de l’ascensor està marcada per una llarga llista d’avaries i aturades. Segons diversos testimonis, les incidències són massa freqüents. “És molt recurrent que estigui avariat. L’any passat ja va estar mesos fora de servei”, recorda Juan Vázquez, veí del barri. “Ens quedem aïllats al barri. Les persones amb mobilitat reduïda o amb cotxets ho tenen molt més difícil, però amb aquesta calor encara és pitjor. No podem pujar caminant amb aquestes temperatures”, lamenta. Segons assenyalen fonts veïnals, en moltes ocasions les avaries han estat provocades per l'incivisme o el vandalisme d'alguns individus.

Ascensor de Can Puiggener

VÍCTOR CASTILLO

Mila Gutiérrez, una veïna amb dificultats de mobilitat, assegura que l’ascensor és “imprescindible”: “Al barri no tenim serveis i hem de sortir tant sí com no, també al CAP. Pujar caminant no és una opció aquests dies, a ple sol”. Mila ho expressa amb indignació: “He de sortir del barri pel pendent i em costa molt”.

L’Ajuntament de Sabadell va invertir fa uns anys 10.000 euros en la millora del quadre elèctric i la instal·lació d’una càmera de videovigilància per combatre els actes vandàlics. Tanmateix, la problemàtica persisteix.

Veïns demanen un pla de manteniment més estricte. “No pot ser que cada dos per tres passi el mateix. És una infraestructura clau per al barri, el seu funcionament hauria d’estar garantit”, afegeixen diferents veïns.