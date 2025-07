Com prevenir la picada del mosquit tigre?

L'arribada de la calor i l'augment de les temperatures, especialment durant aquest mes de juny que ha patit la instauració d'una violenta onada de calor que, segons els experts, es pot donar com a finalitzada aquest dimecres 2 de juliol, ha portat també la presència dels mosquits tigres, que són grans amics de les zones caloroses. Des de l'Ajuntament de Sabadell, alerten de què fer per identificar aquest insecte, què fer en cas de veure'n i com prevenir-ne les picades.

Com pots identificar un mosquit tigre?

Per començar, és visiblement diferent d'un mosquit convencional a causa de les ratlles blanques i negres que el caracteritzen –d'aquí el nom–. A part, té un comportament determinat, ja que, com avisen des del consistori, pica de dia, principalment al tronc inferior de les persones, i a zones exteriors ombrívoles i d'abundant vegetació. Es reprodueix en zones amb petites acumulacions d'aigua, de màxim 200 litres, perquè busquen les zones més humides, i cal recordar que és imprescindible prevenir-ne les picades per reduir al màxim la probabilitat que transmetin virus com el dengue, el chikungunya o el Zika, tres malalties recurrents que transmeten aquesta mena d'insecte.

Com actuar en cas de trobar-ne?

La millor prevenció possible és evitar-ne la propagació de les cries. Per tant, s'ha d'evitar qualsevol acumulació d'aigua per petita que sigui, perquè serà un atractiu pels mosquits tigre i, en cas de tenir una zona de recollida d'aigua o algun tanc amb aigua cal recobrir-lo íntegrament amb una mosquitera de protecció i fer-ne revisions periòdiques.

En relació amb aquest aspecte, des del consistori demanen que en cas de veure un punt de cria o una quantitat abundant de mosquits tigre adults en una zona concreta es pot avisar a l'Ajuntament mitjançant la seva seu electrònica, personant-se a les oficines d'Atenció Ciutadana o trucant al 010, habilitat fa unes setmanes per gestionar les plagues. De totes maneres, alerten que "només poden actuar en espais públics" i que la responsabilitat als espais privats és dels mateixos propietaris.