El Santamasa recupera el seu històric nom deu dies després

Fa uns dies, el Diari anunciava que l'històric Santamasa canviava el nom del restaurant i l'estil per passar-se a dir Bar Engràcia i oferir una carta molt més àmplia i una varietat de producte que cobrís tots els àpats, des de l'esmorzar fins al sopar, ambdós inclosos. Si bé la idea que vol el restaurant continua sent la mateixa, tan sols hi ha hagut un canvi de nom per recuperar l'històric títol de Santamasa. "Els locals necessiten reinventar-se i vam creure que amb el canvi d'oferta era adient un canvi de nom, però sempre mantenint-ne l'essència", explica el propietari del local, Josep Maria Jaumà.

De totes maneres, el nou bateig que va rebre el restaurant va sorprendre els ciutadans, que els van anar comentant que els convencia més el nom anterior que el que havien decidit posar per una qüestió de "costum" i "tradició". Davant d'això, han cregut que, com que encara no s'havia instaurat del cert la nova nomenclatura i eren "a temps de refer-ho per recuperar el nom original", han decidit tornar a anomenar el local com a Santamasa, tot i que remarca que "el nom continua sent el mateix, però la renovació de l'oferta s'ha efectuat igualment, encara que els plats més estimats pels clients els hem mantingut" –per tornar al plantejament que presentava el local abans de la pandèmia–.

De fet, la tipografia del rètol del restaurant és la nova i s'ha deixat enrere el logotip de l'antic local i, a més, tal com assegura el propietari, "es vol fer un salt de la presència del local a les xarxes socials" per modernitzar-lo i donar-li un aire més actual i innovador. Així, es vol continuar mantenint l'essència del ja inexistent Bar Engràcia i el canvi de nom ha quedat en un fet anecdòtic, enterrat dues setmanes després del seu debut a la ciutat.