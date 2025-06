Sabadell s'acomiada del Santamasa 12 anys després

El Santamasa ja és història de Sabadell. Potser els més observadors ja s'hi han fixat, però des d'aquest dimecres passat hi ha un nou local al número 25 del carrer de Gràcia, al Centre, anomenat Bar Engràcia. Aquest nou establiment, que vol fer de bar i de restaurant alhora, és propietat de la mateixa cadena que el Santamasa, però amb una aposta clara d'enfrontar-se a la competència que ofereix el centre de la ciutat. "Volem oferir una idea totalment diferent de la d'abans per plantejar una nova proposta amb l'única finalitat de millorar", comenta el director del nou establiment, Fernando Quillay.

"Després d'estudiar la competència des de fa uns mesos, hem decidit fer un canvi que té com a finalitat crear un espai per esmorzar i fer-hi l'aperitiu, però, evidentment, reforçar les franges de dinar i sopar", apunta el director. El sigil i la discreció han regnat durant aquesta transformació, que ha sorprès molts sabadellencs que han passat per allà i, tot i fer-ho cada dia, no han vist el nou local que ja fa dos dies que és obert. "Vam tancar dilluns i dimarts per poder fer una reforma més completa, encara que ja fa dues setmanes que estem arreglant alguns espais", comenta.

Clients dinant al nou establiment del carrer de Gràcia

David Chao

El canvi suposarà un replantejament evident de la carta, que ampliarà la seva oferta per adequar-la a la possibilitat de fer-hi qualsevol àpat; i del servei, que passarà a estar gairebé el doble d'hores obert. "Abans fèiem dos torns: el de dinar, de 12 h a 16 h; i el de sopar, de 20 h a 00 h. Això ha canviat: obrirem a les 08:30 h i tancarem a les 00 h", explica el director. En general, doncs, el canvi es fa per renovar l'oferta del Santamasa, obert des del 2013, per assolir una millora i oferir una nova proposta al públic.